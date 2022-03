“Que no nos mate la burocracia”, el pedido que recibió Lacalle Pou en la Expo Durazno

Productores integrantes de la Sociedad Rural de Durazno (SRD) se reunieron con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, durante la Expo Durazno 2022. En esa instancia, Ignacio Russi –presidente de la gremial–, pidió al mandatario “que no nos mate la burocracia”.

Luego de 50 años, según recuerdan los productores, un presidente de la República en ejercicio asistió a la muestra genética y agroindustrial, que fue una “fiesta de la genética”, como la definió allí mismo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos.

La exposición tuvo varias actividades, como calificación de animales, pruebas funcionales, remates, una muestra comercial y agroindustrial y espectáculos artísticos.

La llegada de Lacalle Pou al local Santa Bernardina “nos dio cámaras y micrófonos impensados”, comentó Russi a El Observador, lo que es bueno para la gremial, que quiere acercarse más no solo a la gente del campo, también a la de la ciudad.

El productor aprovechó la visita del presidente para hacerle algunos pedidos en nombre de la entidad ruralista, como mejoras en temas de salud e infraestructura en el departamento, además de pedirle que el Estado sea socio de los productores.

“El presidente dijo en los Emiratos Árabes Unidos que no necesitaba ayuda, que necesitaba socios, y nosotros igual, no necesitamos ayuda del Estado, necesitamos un Estado socio, ágil, que no nos mate con la burocracia. Como gremial queremos ser parte de la solución del desarrollo del país, y la respuesta fue positiva”, comentó el dirigente.

Genética excepcional

Este año, en la edición N° 108 de la muestra, hubo 892 animales entre vacunos, ovinos y equinos; muchos obtuvieron galardones y varios fueron destacados en los negocios realizados, con valores que alcanzaron a superar los US$ 32.000, como en el remate de Aberdeen Angus del escritorio Zambrano & Cía.

En total hubo 403 vacunos, 310 ovinos en pista –más 142 generales para la venta– y 37 equinos.

Los vacunos que se expusieron fueron 222 Aberdeen Angus, 132 Hereford y Polled Hereford, 21 Brangus, 15 Jersey, cuatro Braford, cuatro Brahman, cuatro Limousin y un Shorthorn.

Los ovinos en pista fueron 120 Merino Dohne, 38 Texel, 36 Hampshire Down, 30 Corriedale, 18 Merilín, 16 Ideal, 14 Suffolk, 13 Romney Marsh, 11 Merino Australiano, cinco Border Leicester, cuatro Poll Dorset, cuatro Poll Merino Australiano y un Frisona Milchschaf.

En esta oportunidad la Sociedad de Criadores de Merino Dohne del Uruguay realizó la primera Nacional Merino Dohne, con juras y una venta especial que se hizo con el martillo de MegaAgro, en el que el valor máximo que se pagó por un borrego con pedigrí fue US$ 1.100.

Los equinos que participaron de la exposición fueron 18 Criollos, 10 Cuarto de Milla, siete Paint Horse y dos Appaloosa. Este año uno de los atractivos de la exposición fue una pista donde se hicieron paleteadas y pruebas de riendas con Criollos.

ZebraTV

Hubo juras y ventas de animales.

Russi comentó que la muestra, considerada por los cabañeros como la antesala de la Expo Prado, tuvo “un nivel excepcional” de genética, y así lo destacaron los jurados en las diferentes razas.

El ministro Mattos, quien recorrió las pistas y entregó varios de los premios a los grandes campeones, sostuvo que se pudo ver el destacado trabajo de las cabañas uruguayas.

“Esta es una fiesta de la genética y el trabajo que luego nos destaca en la excelencia de lo que nuestro país produce”, sostuvo el jerarca, y resaltó que el sector agropecuario lidera la recuperación económica “que hoy nuestro país necesita”.

“El gobierno está del lado del campo y la producción”, enfatizó.

Aycaguer y Aguiar fueron reconocidos La Sociedad Rural de Durazno realizó dos reconocimientos en el marco de la Expo Durazno. Por un lado, le entregó una mención, en muestra de agradecimiento por “su trayectoria, su don de hombre y su trabajo en la pandemia”, al director departamental del Ministerio de Salud Pública en Durazno, Luis Aycaguer, contó Russi, quien destacó que desde la gremial de productores trabajan mucho por el desarrollo de la salud en el departamento.



Por otro lado, se reconoció el labor de los periodistas agropecuarios y en nombre de ese sector de trabajadores la gremial le entregó un reconocimiento al periodista Álvaro Aguiar (de radio Durazno). “Para nosotros era fundamental como gremial reconocer a los periodistas agropecuarios por el importantísimo trabajo que hacen en la difusión de las tecnologías y la información del sector”, aseguró Russi.

La agropecuaria del futuro

Desde la gremial se propusieron que este año la exposición llamara a los productores a pensar en la agropecuaria del futuro, y en ese marco se organizaron conferencias, con vista en lo que pide la industria ganadera, qué se puede hacer para mejorar y cómo está el marco político agropecuario.

Hubo un “mano a mano con el gobierno”, en el que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; la directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernanda Maldonado; y el subsecretario del ministerio, Juan Ignacio Buffa, respondieron preguntas del público.

Russi resaltó la importancia de la apertura de mercados que el gobierno ha encarado y enfatizó que “no ha cambiado las reglas del juego, buscando abrirse al mundo y agregar valor a los productos, que es a lo que tenemos que ir”.

También se realizó una charla técnica sobre cómo intensificar sustentablemente la producción pecuaria con pastoreo racional, en la que participó el técnico argentino Pablo Etcheberry, actividad que tuvo una gran aceptación del público, contó Russi.

Por último, la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay junto al frigorífico BPU y Montes del Plata realizaron tres charlas sobre la carne carbono neutra y el mejoramiento genético con el fin de tener animales más eficientes.

“Quisimos tomar los tres grandes jugadores que tiene la agropecuaria hoy, la parte industrial, la pública y nosotros, los productores”, explicó.

ZebraTV

Se realizaron varias charlas.

La primera expo del presidente

Esta fue la primera Expo Durazno que Russi vivió como titular de la gremial, y para él fue especial, no solo por el gran nivel genético que se vio en las diferentes razas, sino por todo el trabajo que involucró la organización de la muestra, en la que este año se amplió el espacio para stands de distintos emprendedores.

Muchos productores le transmitieron que “nunca habían visto la rural así, como la rural de antaño”, y eso lo emocionó.

“Hay cabañeros que hacía más de 40 años que venían seguido y el único año que faltaron fue el año pasado, que tuvimos que posponer la expo por la pandemia, eso me dio una cachetada de realidad que me hizo decirme ‘estás parado acá, en algo importante’”, reflexionó.

Para él, fue clave esta edición de la muestra, ya que significaba un reencuentro para la gremial y su comunidad. Además, porque el directorio quiere darle a la sociedad rural “un tono nuevo, más inclusivo con las personas del campo y la ciudad”, indicó.

“Fue una exposición linda y muy buena, la gente quedó contenta. No hay buenos logros sin sacrificios, esto llevó mucho trabajo y mucho aprendizaje; tras bambalinas hay mucha gente, atrás de cada reproductor que se presentó hay un montón de personas trabajando”, concluyó.

ZebraTV

Los productores expresaron que vieron una rural "como la de antaño".