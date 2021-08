Ignacio Russi: “Tenemos que diversificarnos para ser más estables a futuro”

¿Cuáles son los principales lineamientos de trabajo en la SDR?

Hay lineamientos de directivas pasadas que tomaron fuerza en los últimos años y que se mantendrán, por ejemplo el predio demostrativo en el que trabajamos con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto Plan Agropecuario (IPA), un lugar para sacar información de manejo de pastoreo, parcelas, producción, campo natural, pasturas sembradas y fertilizaciones, somos parte para poder llegar a los productores con información de nivel local, que es lo importante.

También seguiremos con cosas que vienen de la historia de la Rural, como los remates de genética o la Expo, que el año pasado se tuvo que posponer por el coronavirus; el reencuentro es importante como trabajo porteras adentro.

También trabajamos con el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) en una huerta comunitaria para mujeres desocupadas, con el fin de enseñar a producir algo vendible y generar un negocio.

Somos una gremial de productores, una gremial de gente del campo y por eso tenemos que velar por el desarrollo productivo, económico, moral y cultural de la zonas más alejadas de los centros poblados. Tenemos que llegar a la mayor cantidad de gente posible, a los productores más aislados, con información y siendo un lugar para recibir problemas y propuestas, esa es una gran meta: poder ser ese nexo entre los productores de la zona de influencia. Tenemos que ser esa institución que ponga a la luz las voces que no acceden a un micrófono de radio o a un diario.

¿Qué preocupaciones hay?

Somos un grupo muy joven de directivos, se mantienen algunos pero hemos elegido personas, y sobre todo parejas, que viven en la mitad del campo y tienen muy pocos años, para representar a toda la gente dispersa por la campaña.

Para mí, lo principal a atender es el subsistir en el campo, vivir cada vez mejor, tener un negocio, poder desarrollar a nuestras familias en el campo y tener buenos servicios. Lo importante en la Rural es participar y la conectividad es un tema, una cosa esencial para las familias del siglo XXI.

La seguridad no deja de ser preocupante, la personal y la de los establecimientos, el abigeato y los perros que están matando lanares. Es todo un tema el hecho de no poder desarrollarse productivamente porque tenés un traspié de esos que en la moral atacan siempre igual. No es menor el hecho de sentirse representado, hay mucha gente muy aislada y llevar la gremial a los puntos más alejados del departamento es muy importante, no solo por lo gremial sino por el acompañar y entender lo que está pasando la gente.

¿Qué perfil productivo tiene el departamento?

El perfil productivo es ganadero agrícola y ganadero forestal. Dentro de la ganadería, los vacunos predominan, pero también hay ovinos. La agricultura tiene algunos vaivenes, pero hay predios agrícolas que estos años en los que empezó a cambiar el precio de la soja empezaron a rotar en pasturas y ahora tiende a subir un poquito más la agricultura. Hay una planta de celulosa que se está construyendo al norte del departamento que lleva al desarrollo forestal, que se da hace muchos años. También hay tambos y gente que hace horticultura. Es una interacción entre muchos rubros.

¿Cómo cree que impactará la instalación de la planta de UPM en Durazno?

La industrialización es un proceso que como uruguayos a veces nos cuesta, pero tenemos que ser capaces de que todo ese tipo de inversiones no solo generen crecimiento, sino desarrollo. Como sociedad necesitamos generar desarrollo, que eso repercuta en educación, en el tipo y la calidad de empleo y que no repercuta en el ambiente, que se pueda hacer con buenos indicadores.



Estamos viviendo un crecimiento en la cantidad de personas, una ruta 5 en la que se está haciendo una doble vía y la construcción de una vía nueva. La planta de UPM genera un movimiento en la ruta 14 también. Pasamos de cero a 100 en cinco segundos, todo eso es infraestructura que sirve, pero después de que se vaya debemos generar un polo de desarrollo importante, no solo para nuestra población rural, que es muy importante y es lo que nos mueve, sino también para la urbana, para que queden buenos empleos, de calidad y puedan desarrollarse plenamente.

¿Cómo ve a la ganadería ovina y vacuna en Durazno?



A la ganadería no puedo verla independiente de la agricultura y la forestación, porque soy agrónomo y trabajo hace un montón de años dentro de sistemas complejos e intento siempre encontrar la estabilidad en la diversificación. No siempre hay un rubro que es el dominante, en la diversificación está la estabilidad del productor, sobre todo con lo que se hace a cielo abierto.

La ganadería tiene un potencial bárbaro, China consume todo lo que uno le ofrece. Para UPM tenemos que aprovechar todos estos precios, no solo para crecer dentro del establecimiento sino también para desarrollarnos y poder hacer que nuestros rubros se diversifiquen. Hacer un poquito de agricultura forrajera y mejorar nuestras tasas de producción anuales de diferentes maneras, no descartar la forestación como sombra y abrigo.

Entiendo que hay muy buenas perspectivas de los granos y la carne, es imposible no soñar y ser positivo, pero hay que entender que siempre los ciclos pasan y tenemos que estar preparados para cuando tengamos que ser mucho más eficientes para obtener los mismos beneficios.

Tenemos que diversificarnos para ser más estables a futuro, porque el día de mañana seguramente no tengamos las mismas condiciones; esto es válido para un establecimiento, toda la sociedad y el país.

El nuevo presidente

El nuevo presidente de la Sociedad Rural de Durazno, Ignacio Russi, es ingeniero agrónomo, tiene 41 años, está casado, tiene dos hijas y trabaja como técnico comercial en la Unión Rural de Flores (URF).