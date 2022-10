Qué puede pasar con el cultivo que le dejó US$ 2.000 millones al país

Después de que Uruguay exportara 3,063 millones de toneladas de soja por US$ 1.915 millones, expertos prevén que en esta zafra, la de 2022/23, las ganancias generadas por la oleaginosa bajen, en un escenario de incertidumbre por el alza de costos y el desarrollo del clima, que por el déficit hídrico y los anuncios de año Niña, probablemente afecten los rendimientos en la próxima campaña de verano.

Esos datos fueron compartidos en el 11er Encuentro Nacional de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO), que se realizó este jueves.

¿Crecerá el área?

Pese a que se esperan precios más bajos por el grano, el presidente de la MTO, Roberto Verdera, confirmó a El Observador que de momento se proyecta un área de siembra de 1,2 millones de hectáreas para esta nueva zafra, mayor a la del año pasado, que fue de 1,165 millones de hectáreas (un 46% soja de primera y un 54% de segunda).

El período de seca comenzó antes de lo que había pasado en otros ejercicios y actualmente "estamos sin agua en el perfil del suelo", lamentó Verdera, por lo que el área de siembra aún es una estimación que podría cambiar, y quedar estable en el número de la campaña pasada, admitió.

Recomendó "no apurarse a sembrar", ir sembrando en la medida en que la humedad dé para "emergencias parejas", y adelantó que es posible que se atrasen las siembras o también se reduzcan las áreas si la seca continúa.

Desde la MTO consideraron, sobre el valor del complejo, que la cadena de oleaginosos “es altamente competitiva”, ya que en la zafra pasada duplicó el valor agregado generado.

El valor agregado por el complejo oleaginoso superó los US$ 1.700 millones en 2021/22, representando así el 80% de las ventas. Cada US$ 100 de ventas, la soja generó más valor agregado que la colza, y eso se dio principalmente porque los rendimientos fueron mejores.

Exportaciones de soja hasta la campaña pasada.

Márgenes excepcionales

En la zafra pasada, el precio por tonelada del grano subió 33% y se ubicó en promedio en US$ 583 por tonelada. Ese valor se combinó con los buenos rindes para lograr márgenes récord, indicaron desde la MTO.

Esos márgenes se consideraron “excepcionales” en casi todo el país, excepto en el norte, donde las condiciones climáticas afectaron los rindes.

Los agricultores tuvieron un ingreso de US$ 1.653 por hectárea, y costos productivos de US$ 679 por hectárea para la soja de primera y de US$ 571 para la de segunda, un 12,6% y 25% más que en la campaña anterior, respectivamente.

Teniendo en cuenta los rendimientos promedio de las últimas cinco zafras, y costos de producción más altos, se advirtió que, si bien se espera que baje con respecto a la zafra pasada, el margen promedio seguirá siendo "comparativamente alto".

Para esta nueva zafra se proyecta un precio por tonelada de US$ 520 para la soja, y el rinde de equilibrio, antes de la renta, se ubicaría en los 1.500 kilos por hectárea.

Precio estimado.

Más soja de segunda

Para la nueva campaña, además de un ajuste en los precios, se espera que aumente la proporción de los cultivos de soja de segunda, dado el incremento de área de los cultivos de invierno (área de cultivos en desarrollo que también es récord, sumando trigo, cebada y colza).

En la zafra que pasó se produjeron 3,2 millones de toneladas de soja, 60% más que en la zafra anterior. El rinde promedio fue de 2.790 kilos por hectárea, un 47% más que el año anterior.

El área de siembra creció 8,8% impulsada por los precios altos. El 85% de la producción total se hizo en el litoral sur y en el centro del país.

La mayor parte de la soja se produjo en el litoral del país.

Para esta próxima zafra, se prevé que la industria local vuelva a procesar más de 200 mil toneladas de oleaginosos, con las que se podrán producir 63 mil toneladas de aceite, 15 mil toneladas de biodiesel, 2 mil toneladas de glicerina y 133 mil toneladas de harinas y pellets.

Según concluyeron desde la MTO, con medidas de manejo del cultivo y cambios tecnológicos que logren atenuar los efectos de la falta de agua, podrá generarse un impacto en la estabilidad de los rendimientos y también del negocio de la soja.