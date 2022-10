Nuevo informe del USDA y otros factores tienen en vilo al mercado de granos

Fue importante y mayor al previsto el recorte en la producción prevista en Estados Unidos, actualmente en plena cosecha. La proyección pasó de 119,16 a 117,38 millones de toneladas. Los analistas privados no esperaban cambios en la producción prevista de soja.

El stock proyectado se mantuvo en 5,44 millones de toneladas –debajo de los 6,75 millones previstos por el mercado–, ya que el informe trimestral había levantado el dato de soja almacenada.

Aún así la posibilidad de suba de la soja está limitada por dos factores: las escasas compras de China y la gran producción que se espera en Brasil, donde las lluvias siguen muy favorables y que llevaron a que el USDA corrigiera la proyección de producción de 149 a 152 millones de toneladas.

En el caso del trigo la cosecha de Estados Unidos también fue reducida de 48,5 a 45 millones de toneladas, pero esa reducción no tuvo la misma incidencia en el nivel de reservas de Estados Unidos. El stock de trigo proyectado en 15,7 millones de toneladas es menor al que se proyectaba en setiembre, pero el mercado esperaba un recorte mayor a 15 millones.

En el mercado de trigo es más importante lo que está pasando aquí y en Argentina, donde la sequía sigue amenazando los cultivos. En el caso de Argentina también hubo daños por heladas tardías y se habla de posibles restricciones a la exportación.

Esto además puede complicar a las necesidades de importación que puede tener Uruguay antes de que entre la próxima cosecha.

La Bolsa de Rosario corrigió este jueves a la baja la producción prevista de trigo en el país vecino a 16 millones de toneladas, 7 millones menos que los 23 millones cosechados la zafra pasadas.

7 millones de toneladas cae la cosecha de trigo de Argentina por el impacto de la sequía y las heladas.

Trigo en desarrollo, en una chacra próxima a Dolores, en Soriano.

El mercado del trigo había dado un salto al comienzo de la semana por los bombardeos masivos de Rusia a Ucrania, pero esos temores quedaron de lado al avanzar la semana como factor de mercado.

En el caso del maíz el USDA también recortó la producción estadounidense, de a 354,2 millones de toneladas a 353 millones. Las reservas de grano de Estados Unidos a mediados del año próximo quedan proyectadas en 29,8 millones de toneladas. El mercado esperaba una reducción mayor y los precios quedaron estables.

El mercado de cereales permanecerá ajustado, el de oleaginosas esperará a la cosecha de Brasil y mientras aquí se espera con ansiedad la llegada de una lluvia salvadora, pero a esta altura ya cabe empezar a considerar una reducción en los rendimientos proyectados y probablemente en la superficie que se coseche.

Los precios tras el dato de inflación de Estados Unidos el jueves tuvieron un retroceso y ya no permanecen sobre la referencia de US$ 500 por tonelada para la soja del próximo años (US$ 493), están algo por debajo de US$ 300 para la cebada para malteo (US$ 295), cerca de esa referencia para el trigo de la próxima cosecha y sobre US$ 510 para colza.