Qué tanto contaminará UPM 2: los argumentos a favor y en contra de la pastera

La confirmación llegó desde Finlandia a primera hora de este martes: la planta de celulosa más grande de la historia se construirá en Uruguay. UPM 2 se erigirá al borde del río Negro, en Pueblo Centenario (Durazno), y comenzará a funcionar en el segundo semestre de 2022. La empresa invertirá US$ 2.700 millones para ello, más US$ 350 millones en la construcción de una terminal portuaria. El gobierno, por su parte, se comprometió a construir una vía de tren desde Montevideo hasta Paso de los Toros, Tacuarembó, donde será trasladada la materia prima de la que se servirá la pastera.

Todos estos proyectos fueron celebrados como el gol más importante que el presidente Tabaré Vázquez marcó en su administración ya que, entre otras cosas, está previsto que UPM genere 10 mil puestos de trabajo fijos, un crecimiento del 2% del producto interno bruto (PIB), un aumento anual de las exportaciones en el entorno del 12% y por tanto, entre otros factores, ayudará a mitigar el costo de un eventual y probable ajuste fiscal.

El fervor que la noticia dejó, sin embargo, se vio opacado por los cuestionamientos hechos por expertos, técnicos, políticos y ambientalistas acerca del impacto medioambiental que tendrá la instalación de la pastera y los emprendimientos vinculados a ella. El subsecretario de Vivienda, Jorge Rucks, indicó a Búsqueda que algunos de estos planteos son "hechos desde la mala fe". Antes de que se consolidara la inversión, incluso, el presidente Tabaré Vázquez ironizó sobre las denuncias, afirmando que cuando se instaló la primera planta de celulosa durante su primera administración (2005-2010), recibía argumentos del estilo, pero desde entonces no había visto que "nacieran niños de dos cabezas".

¿De qué argumentos se valen los que defienden el proyecto y a qué se aferran los que apuntan contra él?

El impacto sobre el río Negro

"No vamos a hablarle a los árboles y oler florcitas. Por más que nos encasillen como 'ambientalistas', nosotros somos técnicos", disparó el magíster en Ciencias Meteorológicas Raúl Viñas, uno de los líderes del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus). Esta agrupación es una de las que más ha dado batalla contra la instalación de la pastera. Viñas denunció que hicieron un pedido de acceso a la información pública solicitando a la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama) los informes de impacto ambiental de la planta y la ferrovía, pero la institución pidió una prórroga de 20 días, algo que está previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública. "Tenemos enormes dudas, pero lamentablemente no nos podemos explayar porque el gobierno no nos provee con la información adecuada", advirtió.

Uno de los argumentos a los que se aferra Movus es que "el volumen de agua que exige la planta es superior a la que se le puede dar". Viñas sostuvo que la empresa "exige" 7.000.000.000 de litros de agua al día "para ser contaminada". De acuerdo al decreto 259 de 1969, para sacar de los desechos que se produzcan de la actividad diaria de la pastera, UPM tendrá que diluir cada litro de desperdicios en al menos 50 litros de agua fresca, según explicó el magíster. "Es un gigantesco compromiso que Uruguay asume, sin ninguna retribución a cambio. Ese es un enorme problema ambiental", señaló.

A su vez, quienes afirman que va a contaminar plantean que la segunda planta de UPM tendrá el doble de tamaño que la primera, y que el río Negro tiene un caudal de agua 10 veces menor que el río Uruguay. "UPM 1 tiene permitido volcar al agua la misma cantidad de fósforo que una ciudad sin saneamiento con una población de 20 mil habitantes", dijo en marzo Guillermo Chalar, biólogo y estudioso de la eutrofización del río Negro desde 1987. También expresó que si el doble de esos aportes se volcaran al río Negro, no habría certezas sobre la posibilidad de dilución del río.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) controla desde 2009 la calidad del agua de la cuenca, a través de tomas trimestrales en 15 puntos de monitoreo, lo que permite medir 31 variables. Este análisis indica que, de este a oeste, el agua presenta niveles "muy comprometidos" o "comprometidos" de fósforo, nitrógeno y fosfato.

"El río Negro se caracteriza por tener una calidad de agua buena a regular, donde el principal problema está determinado por las condiciones de eutrofización debido a los altos niveles de nutrientes que contiene", concluye el Informe de Calidad Ambiental de la cartera. La eutrofización es la acumulación de nutrientes que causan la proliferación de ciertas algas como las cianobacterias, que este verano llegaron a las playas de todos los departamentos de la costa este del país.

Sin embargo, el director de Medio Ambiente, Alejandro Nario, contrapuso estos planteos y defendió el trabajo de la dependencia. El jerarca señaló en el programa Fácil Desviarse (Del Sol FM) que, al hablar de UPM, a él solo le interesa el impacto medioambiental –no las ganancias que pueda dejar– y recordó que cuando estaba en discusión la construcción de la primera pastera, el gobierno uruguayo le ganó a su par argentino un juicio ante el Tribunal de La Haya "por la expertisse" de los técnicos de la Dinama. Rememoró, a su vez, que el primer estudio que presentó la empresa fue rechazado porque no cumplía con las exigencias que le habían impuesto.

Sobre los argumentos que refieren a la contaminación del río Negro con fósforo, Nario dijo que este "problema está en todos lados" y que el aporte que la pastera hará corresponde al 4% del total, como máximo. "Con esa lógica no dejaríamos que ninguna industria se instale en ningún río", argumentó, y dijo que los estudios que la Dinama ha hecho demuestran que la principal fuente nociva es la actividad agroindustrial.

Por otra parte, el jerarca reveló en la entrevista que la consultora canadiense a la que le encargaron los estudios pudo determinar que la descarga de UPM 2 no va a aumentar la floración de cianobacterias, una de las consecuencias más factibles cuando se concentra fósforo en el agua y se dan determinadas condiciones como la exposición a la luz solar y el aumento de la temperatura. Estas mediciones, según Nario, demostraron que los volúmenes actuales de fósforo son de por sí suficientes para la aparición de cianobacterias. Para poder probar esto, los técnicos que vinieron al país hicieron fotos satelitales en retrospectiva –simulando las condiciones del río 10 años atrás, lo que fue posible gracias a un fotointerpretador– e hicieron predicciones a futuro.

Nario además recordó que los finlandeses se comprometieron a desembolsar US$ 10,5 millones, que serán invertidos por el gobierno uruguayo en el saneamiento terciario de Paso de los Toros y Pueblo Centenario, lo que permitirá remover el fósforo de sus efluentes. En contrapartida, Viñas dijo que teniendo en cuenta las ganancias que tendrá la empresa, esta es una exigencia "insignificante".

Para controlar la calidad del agua, a su vez, el gobierno decretó en 2018 la creación de una comisión de la cuenca del río Negro. Allí, los usuarios, académicos y manifestantes pueden opinar, asesorar y colaborar con los representantes del gobierno que forman parte del ámbito tripartito, pero sus proposiciones no son de carácter resolutivo. "El mecanismo de trabajo es por consenso en la identificación de los problemas y un diagnóstico, y cómo generamos acciones para cumplir con los objetivos", sintetizó en marzo el director nacional de Aguas, Daniel Greif.

Uno de los motivos por los que fue convocada la Comisión de Cuenca del río Negro es la Iniciativa del Río Negro. Este fue uno de los compromisos a los que suscribieron el gobierno y la empresa UPM al firmar el contrato de inversión para la segunda pastera. En este acuerdo, la compañía se "compromete a compensar ambientalmente" al país y a proveer "apoyo técnico y financiero" para mejorar la calidad de las aguas del río Negro, "así como disminuir y evitar las principales causas de la contaminación de las aguas en su cuenca”.

Sin embargo, Chalar, quien participa de la Comisión de la Cuenca del Santa Lucía como delegado de la Facultad de Ciencias, consideró en esa oportunidad que las comisiones son "una pérdida de tiempo" y que solo se convocan "para cumplir". El año pasado, la comisión de cuenca que integra se juntó una sola vez y las autoridades no avanzaron sobre los planteos hechos, según el biólogo.

La construcción de la vía férrea

El otro aspecto que preocupa a los ambientalistas y algunos académicos es la construcción de la ferrovía que unirá a Montevideo con Paso de los Toros (Tacuarembó) –y que también pasará por los departamentos de Canelones, Florida y Durazno–, una de las condiciones que el gobierno aceptó para que se concretara la inversión multimillonaria. En mayo, el activista Marcelo Hospitale (ahora vinculado al partido Cabildo Abierto) interrumpió al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, cuando se anunció la firma del contrato de la obra del ferrocarril con el consorcio Vía Central, integrado por las uruguayas Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE.

Hospitale acusó a Rossi de estar "regalando" U$S 2.200 millones a una multinacional y criticó al prosecretario de la Presidencia, Juan Anderés Roballo, a quien le preguntó si no le daba "vergüenza" haber firmado el contrato con UPM. Días después, en protesta se encadenó a una silla de plástico junto al candidato del Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, en la plaza Independencia. También las personas afectadas por esta construcción crearon diversas agrupaciones, que también se plantaron frente a Rossi enunciando sus reparos, como el colectivo “Por el costado de la vía”.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) estima que el Ferrocarril Central que une Montevideo con la localidad de Paso de los Toros, en Tacuarembó, tendrá una frecuencia diaria de 48 viajes, uno cada media hora. El objetivo es que el ferrocarril pueda transportar cuatro millones de toneladas netas de carga al año, de las cuales cerca de dos millones serán de la empresa UPM, que tiene permitido un máximo de siete frecuencias de ida y siete de vuelta al día. El resto de los traslados –18 en total, nueve de ida y nueve vuelta– serán exclusivamente de pasajeros.

La cartera explicó a la prensa estas condiciones en marzo, cuando la Dinama dio el aval al consorcio Vía Central para ejecutar la construcción de la ferrovía. Para ello debieron expropiarse o se expropiarán 651 padrones, de los cuales 81 son del Estado.

"¿Por qué tiene que pasar en medio de la ciudad?", se cuestionó Viñas. El referente de Movus recordó que el entonces intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y el líder comunal de Canelones, Yamandú Orsi, plantearon la posibilidad de hacer un trazado alternativo al del Ministerio de Transporte para que no tuviera que pasar por las zonas más pobladas del departamento, que fue rechazada. El material que se traslade en los vagones será "altamente tóxico", según quienes se oponen.

No obstante, Nario dijo en Fácil Desviarse que "es lo mismo que pasa hoy", ya que la materia prima se traslada en camiones por las rutas nacionales. Asimismo, expresó que existen planes de contingencia en caso de haber accidentes y que la tasa de siniestros "seguro" es más baja en la carretera que en la ferrovía. Viñas apuntó contra la decisión de construir la ferrovía tan cerca de zonas pobladas, ya que –incluso si no ocurriera un accidente– los vecinos estarán expuestos de forma permanente a químicos y otras sustancias que son "extremadamente perjudiciales para la salud", dijo.