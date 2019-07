¿Cuáles serán los efectos de UPM 2 sobre el empleo, el dólar y la caja del Estado?

La noticia llegó en el momento justo. La instalación de la segunda planta de UPM en Pueblo Centenario -próximo a Paso de los Toros- significa una inversión de algo más de US$ 3.000 millones. El anuncio que confirmó la construcción coincide con un momento en que la economía crece a tasas bajas, y sus motores principales como el consumo, la inversión y las exportaciones muestran números rojos.

¿Qué efectos tendrá la nueva planta de celulosa sobre el empleo?

Para el mercado de trabajo -que viene en picada hace cuatro años- será un fuerte espaldarazo. La fase de construcción y montaje de la planta, empleará a unas 6.000 personas durante dos años, entre mediados de 2020 y 2022. Es una inversión largamente esperada, porque moverá la aguja de un sector como la construcción, uno de los más potentes para crear empleo. Este sector arrastra 20 trimestres consecutivos de recesión con la destrucción de más de 25 mil puestos de trabajo.

La obra también tendrá un derrame importante en la actividad de pueblos y ciudades de esa zona del país.

El gobierno espera que el PIB se expanda 0,7% en 2019 y para 2020 proyecta un crecimiento de 2,6%. “En este desempeño previsto (por 2020) juega un rol determinante la instalación en nuestro país de la tercera planta de fabricación de pasta de celulosa de la empresa UPM Kymmene”, precisa el gobierno en la última Rendición de Cuentas que envió al Parlamento el pasado mes.

Una vez operativa en la segunda mitad de 2022, la planta de la multinacional finlandesa generará 9 mil puestos de trabajo permanentes, de los cuales cerca de 4.000 tendrán dependencia directa de la empresa y sus contratistas. En la cadena de trabajo que derive de la actividad de la pastera estarán involucradas cerca de 600 empresas.

La planta producirá 2,1 millones de toneladas anuales y exportará unos US$ 1.300 millones al año. De esa manera la actividad forestal pasará a ser el principal sector exportador del país y superará los US$ 3.000 millones.

¿Cómo incidirá en el rojo de las cuentas públicas?

La construcción de la planta es también oxígeno para el nuevo gobierno que asumirá en marzo próximo, aunque está lejos de resolver el problema fiscal. Según UPM, pagará US$ 170 millones entre impuestos y contribuciones a la seguridad social por año al Estado, por encima de los US$ 120 millones que había estimado el Poder Ejecutivo cuando informó del proyecto al Parlamento en su momento. El director de la OPP, Álvaro García, dijo este martes a Carve que le pedirá los cálculos a UPM para cotejar estos números con los oficiales. A esto hay que sumarle un canon de US$ 7 millones por operar en zona franca.

Hoy existe consenso entre la mayoría de los analistas privados respecto a la necesidad que tendrá la nueva administración de implementar rápidamente un ajuste para corregir el rojo de las cuentas públicas que hoy llega al 4,6% del PIB en los 12 meses a mayo.

La nueva obra ayudará a compensar eventuales efectos recesivos que puede acarrear ese ajuste durante 2020 y 2021. El economista de CPA Ferrere, Alfonso Capurro explicó que normalmente cuando la economía se desacelera y se toman medidas de ese tipo, se corre ese riesgo.

“Este despliegue de obras y esta operación es un buena noticia en esta fase del ciclo desde el punto de vista fiscal, porque permite hacer un ajuste sin tener tantos efectos reales. El conjunto de obras va a tener un impacto de 4 puntos del producto en tres años y eso puede operar como amortiguador de los efectos recesivos que puede tener un ajuste fiscal en Uruguay”, dijo Capurro al programa Valor Agregado de Carve. Este razonamiento incluye la construcción de la planta, más la infraestructura asociada al Ferrocarril Central y a otras inversiones en carreteras y puentes.

Por su parte, la gerente del Área Económica de PwC, Mercedes Comas dijo a El Observador que más allá del empuje sobre la economía de este proyecto por el efecto de recaudación de impuestos y la creación de empresas asociadas a la pastera, “será impostergable” para la próxima administración de gobierno atacar el desequilibrio fiscal. Y en particular con un tema que “hoy está ausente” como es una reforma de la seguridad social, que tiene el agregado que sus efectos no son de corto plazo.

¿Y en el tipo de cambio?

La entrada de capitales seguramente presionará a la baja el tipo de cambio y a corto plazo tendrá un efecto amortiguador sobre la depreciación que está procesando Uruguay, según Capurro. De los US$ 3.000 millones que invertirá UPM, alrededor de la mitad son bienes de capital que se negociarán y pagarán en el exterior. El resto del dinero que ingresará como inversión extranjera directa, en parte importante para el pago de salarios, pasará por el mercado de cambio.

Los anuncios realizados este martes por el gobierno y la empresa UPM ya dejan ver que habrá flujos de entrada de dólares bastante grandes durante la etapa de construcción en 2020 y 2021, y eso empieza a jugar en las expectativas de los distintos agentes del mercado.

“Es justamente lo que está pasando estos días. Si bien aún no ha llegado un dólar a la plaza, ya la noticia confirmada le pone un techo muy importante al tipo de cambio” dijo a El Observador, el analista de la firma Puente Felipe Herrán.

En la misma línea, Comas dijo que seguramente habrá un impacto sobre el tipo de cambio por el flujo de capitales que ingresarán al país entre 2020 y 2022 mayormente, aunque recordó que “buena parte” de esa inversión será en maquinaria y equipos.

El dólar se pinchó en la jornada del anuncio, pero ya venía en bajada

El dólar completó este martes cuatro jornadas consecutivas a la baja y se negoció en el promedio mayorista a $ 34,388, lo que implica una caída de 1,22% respecto al lunes. Además, la última transacción a través de Bevsa se pactó a $ 34,14, esto es 1,76% por debajo del cierre del lunes, en una jornada donde se operó un volumen de US$ 15,6 millones. El tipo de cambio había tocado un pico en el año cuando llegó a $ 35,41 en el mayorista a principios de junio. El Banco Central (BCU) intervino en el mercado con compras a futuro este martes por US$ 11 millones, pero no operó en el spot. En la pizarra del Banco República (BROU) la divisa se negociaba este martes a $ 34,90 para la venta y $ 33,40 para la compra, 63 centésimos abajo respecto al comienzo de semana. Ello en un contexto donde los inversores del exterior vuelven a apostar al peso. A ello se suma el efecto UPM y la calma de la región que le quitaron fuerza al billete verde en los últimos días. Herrán explicó que si bien hay un efecto UPM que está apreciando el peso, Uruguay no está ajeno a la performance extraordinaria de la región y de todos los países investment grade en lo que va del año. “También hemos visto flujo de inversores para hacer el conocido carry trade con los bonos en moneda nacional”, añadió el experto. Esta estrategia se utiliza para ganar dinero mediante el diferencial de tasas de interés entre divisas. En este caso, consiste en vender dólares en el mercado cambiario e invertir en pesos con la expectativa de obtener una buena rentabilidad, para luego convertir el importe nuevamente a la moneda de origen. A esto hay que sumarle que para la próxima semana el mercado está dando por descontado una baja en las tasas de interés de la Reserva Federal de EEUU, un elemento que juega a favor de la apreciación de las monedas de los países emergentes.

Herrán, consideró el rango de $ 34,50 a $ 35,50 como un nivel de equilibrio del tipo de cambio, por lo que consideró que de ser necesario el BCU volverá a intervenir en el mercado de cambio, en este caso para fijarle un piso a la cotización del billete verde.