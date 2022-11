¿Qué pasará con las clases durante los partidos de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022?

En menos de una semana la selección uruguaya disputará su primer partido del Mundial de Qatar 2022 cuando juegue contra Corea del Sur el próximo jueves 24 a las 10:00.

Unos días después, el lunes 28, se enfrentará contra Portugal a las 16:00, y cerrará la fase de grupos ante Ghana al mediodía del viernes 2 de diciembre.

Ahora bien, ¿qué pasará con las clases en los días y horas en que Uruguay juegue sus respectivos partidos por la Copa del Mundo?

A nivel de Primaria, la directora general, Graciela Fabeyro, dijo a El Observador que no es algo que se haya tratado institucionalmente, o al menos no aún. Si bien no está definido, indicó que posiblemente cada escuela ponga una televisión para ver el partido allí mismo.

En Secundaria la situación es la misma: no está definido. En tal sentido, el consejero del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen-ANEP), Juan Gabito, opinó que el “tiempo curricular debe ser cumplido”. Según indicó a El Observador, se debería resolver esta materia en la sesión del Codicen que tendrá lugar el próximo miércoles 23.

Por otro lado, la Dirección General de Educación Técnico Profesional autorizó a las diferentes dependencias a “brindar a sus funcionarios y estudiantes la posibilidad de ver” los partidos de la selección.

Para ello, se podrán instalar televisores y habilitar los espacios correspondientes, con el fin de “compartir el momento deportivo”, según señaló la institución en un comunicado titulado “UTU se viste de celeste”. A su vez, “en casos extremos”, permitirá que el alumno se retire “hasta 15 minutos antes del inicio” del partido y que vuelva “como máxima a los 15 minutos de finalizado”.

Los colegios privados promoverán, por su parte, el uso de espacios compartidos para ver los partidos, por lo que se apunta a que el alumno permanezca en el instituto. No obstante, puede retirarse con autorización de los padres como en cualquier situación normal, puntualizó a El Observador el presidente de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), Adrián Arias.

Educación terciaria

La Universidad de la República (Udelar) no tiene nada previsto a nivel central, sino que “cada facultad dispone cuestiones más o menos informales”, pero “no hay ningún criterio”. “Es una cuestión más de cada decanato”, dijeron desde la institución educativa.

En tanto, la Universidad Católica (UCU) envió un correo a sus alumnos en el que informa que resolvió “suspender las clases y toda actividad académica” que coincida con el horario de cada partido. Al mismo tiempo, en el edificio central de la universidad (8 de Octubre y Garibaldi) transmitirán los partidos “para que todos puedan mirarlos y también asistir a las clases que se dictan antes y después de cada uno, sin perder asistencia”, reza el correo.

La ORT tendrá clases y no transmitirá los partidos de Uruguay en espacios comunes o dispuestos para ello; será una jornada "completamente normal", dijeron desde la universidad a El Observador. El rector, Jorge Grünberg, indicó que "no hay nada resuelto" y que depende de cada facultad si habrá clases o si funcionan instalaciones como la biblioteca o los laboratorios; "lo que sí es seguro es que no habrá actividades obligatorias", afirmó, tales como parciales, exámenes o defensas de tesis.

Por último, la Universidad de Montevideo (UM) terminará el segundo semestre este sábado 19 de noviembre, por lo que las clases no coincidirán con el Mundial de Qatar, de acuerdo con el calendario publicado en su página web. En tal sentido, desde la universidad detallaron a El Observador que "se consideraron los horarios de los partidos de Uruguay al haber planificado los exámenes" para que no coincidieran.