¿Qué vas a hacer de acá a fin de año?

Es día de Pícnic! y aunque seguimos esperando al sol que sale al escenario onda diva, ya estamos en modo primavera, lo que me lleva a preguntarme qué será el “modo primavera”. Se supone que en esta estación la naturaleza revive y comienza un ciclo que nos llevará al verano, a los días con más luz y por tanto a esperanzas de más libertad y hasta de vacaciones. Pero la realidad es que esa es la visión idealizada de la primavera; la real indica que estamos en el tramo final del año, generalmente cansados e impacientes, a veces desordenados o corriendo para llegar a cumplir los objetivos que nos marcamos o nos marcaron para este 2021. Por eso propongo que esta semana hagamos limpieza de primavera, pero no en la casa (a menos que vos quieras), sino en la mente. ¿Es posible?



El domingo me dediqué a hacer traspaso y orden de ropa de invierno. Es una tarea que no me divierte y que suelo posponer, pero que cuando por fin la hago se convierte en una especie de meditación en movimiento, al ritmo de preguntas tales como: ¿de verdad voy a volver a guardar este saco que no he usado en dos años? Me dirás que pasar de la ropa a los pendientes de la vida no es algo intuitivo, pero ahí estaba yo ordenando prendas y al mismo tiempo haciendo una lista mental de lo que quiero hacer sí o sí antes que se termine este año y de lo que definitivamente no podré hacer, aunque me gustaría.



En épocas de confusión, hacer limpieza mental ayuda a pararnos en la realidad con un poco más de decisión, sin perder la ilusión de tiempos compartidos o propios, dedicados al disfrute y, claro que sí, al ocio productivo, que es el que nos recarga las pilas para lo otro. ¿Sos de hacer recuentos mentales cuando cambia la estación o se acerca el final del año? Soy Carina Novarese y siempre te leo si me escribís a este mail –y casi siempre te respondo :).