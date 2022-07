¿Querés subir al Everest? Vanessa Estol, la primera mujer uruguaya en escalarlo cuenta lo que hay que saber

Cientos de personas de todo el mundo viajan al Himalaya cada año, soñando con llegar a la cima del monte Everest. Vanessa Estol tiene 36 años, es uruguaya, pero vive en México desde 2005. El 14 de mayo de 2022 se transformó en la primera mujer uruguaya en alcanzar la cumbre del Everest, luego de seis años de preparación.

“Nos pasó una avalancha por arriba, la vimos venir y quedamos completamente cubiertos de nieve”, relató la montañista a El Observador sobre uno de los momentos más difíciles en la escalada.

La travesía de Estol incluyó varios días caminando al límite, viendo cadáveres congelados y exhausta. Sintiéndose chiquita y vulnerable. Soportando el esfuerzo y el cerebro que sólo fue capaz de darle una orden: seguir adelante, un paso tras otro.

Ahora, la deportista regresó a Uruguay a visitar a su familia y recibió a El Observador en hotel Soro en el barrio Pocitos para contar lo que hay que saber antes de comenzar esta peligrosa aventura. ¿Es verdad que es peor bajar que subir? ¿Por qué decidió arriesgar su vida? ¿Cómo fue su alimentación? ¿Cómo es pasar la noche en el Everest? ¿Qué libro la ayudó a prepararse? ¿Qué hizo con la bandera uruguaya que llegó con ella a la cima? Mirá el video:

Cuándo subir al Everest

El mejor momento para ascender al pico más alto del mundo (8.848 metros sobre el nivel del mar) es en el mes de mayo porque hay una breve ventana de tiempo, cuando las temperaturas son más cálidas y los vientos a gran altitud se alejan de las montañas. El monte se ubica en la cordillera del Himalaya y marca la frontera entre la República Popular China y Nepal. Existen dos rutas de ascenso principales: desde el sureste en Nepal (conocida como la ruta estándar) y la otra por el norte en el Tíbet.

Cuánto tiempo se necesita y cuánto cuesta subir

Para llegar al campamento base, a 5.000 metros de altura, quien va por primera vez puede tardar 14 días; para atacar la cumbre se necesitan aproximadamente 2 meses. Algunos suben tutelados por compañías especializadas y agencias de viajes que gestionan los permisos necesarios y contratan guías conocidos como sherpas.

“El costo de una expedición va de acuerdo a las agencias y servicios que uses. Puede andar entre US$ 30.000 y US$ 150.000. Normalmente, una agencia buena, responsable, te pide como requisito que hayas estado mínimo en una montaña de 7.000 metros antes (Aconcagua, por ejemplo), pero en lo posible e idealmente en otra montaña de más de 8.000 metros”, contó la montañista uruguaya en otra entrevista a El Observador. Estol tiene su propia agencia de trekking y se financió sus gastos. Este año viajó con un grupo de amigos de México, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y El Salvador.

¿Cuál será su siguiente desafío? “Muero por ir al Vinson en la Antártida este diciembre, todavía no sé si pueda juntar los fondos a tiempo. Vinson es una de las siete cumbres (montaña más alta de cada continente) nunca antes escalada por un uruguayo/uruguaya. Ojalá lo pueda lograr 🤞🏻 y llevar las banderas 🇺🇾🇲🇽 a otra de las 7 cimas”, escribió Estol en sus redes sociales.

La deportista quiere subir las siete cumbres más altas de cada continente, y ya lleva tres, le quedan cuatro por delante: el Monte Elbrús en Rusia que ahora es complicado por la guerra, La Pirámide en Indonesia, el Macizo Vinson en la Antártida, y el Denali en Alaska.