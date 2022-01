Quién es el uruguayo que producirá la música de uno de los metaversos más grandes del mundo

Esta palabra, que para muchos ha sido la sigla más nombrada del año, son activos digitales que tienen un valor intrínseco y único, que otorga propiedad a los usuarios sobre lo que crean o poseen en internet.

Esto es posible gracias a la blockchain, una tecnología cada vez más revolucionaria. Y esa situación que usted imaginó es la que vive un uruguayo radicado en Estados Unidos, quien está inmiscuido en este proyecto desde hace cinco meses.

El músico es Ignacio González y el proyecto se llama The Tunes Project.

En entrevista con Cromo, el uruguayo radicado en 2013 en Estados unidos, contó otro proyecto aún más grande en el que está inmerso: producirá la música de Sandbox, uno de los videjuegos cuyo mercado de NFT es de los más grandes del mundo. Se trata de un videojuego en el que el usuario puede crear personajes, mejorarlos e interactuar con un amplio mundo virtual.

En diálogo con Cromo cuenta los pormenores de esta industria y cómo el blockchain lo tiene “fascinado”.

Hay que ir un paso hacia atrás y entender cuáles son los problemas que resuelven los NFT. Básicamente, el internet surge de lo que se llamó el web1 y web2 fueron creando soluciones. Por ejemplo, juntarnos, comprar y hacer publicidad de forma digital. Pero hasta ahora no había habido una tecnología que nos permitiera tener propiedad digital. Entonces, nosotros al no tener propiedad digital, nosotros como creadores alquilamos un espacio a las plataformas donde nos permiten ese intercambio. Eso hace que no tengamos un vínculo directo con los consumidores.