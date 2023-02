¿Quién gana el Carnaval 2023? Llega la noche de fallos y esta es la lista de favoritos, enemigos y sorpresas

Durante la madrugada de este domingo 26, tras la octava y última etapa de la liguilla del Concurso de Agrupaciones de Carnaval que concluirá con el show de la murga La Trasnochada, llegará otra edición de “la noche de fallos”, en la que el presidente del jurado –Ramiro Pallares, por quinto carnaval consecutivo– divulgará los puntajes y se sabrá quiénes obtienen los primeros premios del Carnaval 2023.

Lo que Pallares vaya comunicando, desde un set que se montará sobre el escenario del Ramón Collazo, será emitido en directo por la señal de VTV y varias emisoras de radio en AM y FM.

No hay novedad en lo que sucederá después: al amanecer solo media decena de grupos festejará en sus locales de ensayo, tal vez alguno más si hay un empate (no sucede desde 2006, cuando Magazine y Carambola quedaron primeras en la categoría revistas); otros quedarán conformes con el sitio que les haya sido asignado en la tabla; y, después, la gran mayoría mezclará tristeza con frustración y descargará su bronca, acusando al jurado de incapaz y hasta de malintencionado.

No es nada nuevo, eso pasa cada año. Hay hinchas fanáticos —en el carnaval abundan, como en el fútbol o en la política— que no admiten que otro elenco haya diseñado y presentado un show de calidad superior.

El resto debe tener en cuenta que en esta contienda triunfan los que suman más puntos con base en el gusto de un grupo de jurados (que no emiten un fallo de modo deliberativo, lo hacen puntuando en rubros independientes, como se explicita más adelante) y sobre todo con base en el criterio que tienen para evaluar cada actuación, interpretando lo que indican los reglamentos.

Aunque sueñe extraño para quienes no conocen la dinámica del concurso que se realiza en el Teatro de Verano, suele pasar que gana un conjunto que para un jurado, o para más de uno, no fue el mejor. Y a veces el mejor para la mayoría de los jurados pierde. Es raro, pero pasó y seguirá pasando.

No es un detalle menor que los reglamentos son conocidos a fondo por el jurado, pero no por todos los componentes de los elencos y son habitualmente desconocidos para el público.

Este año, para complicar los pronósticos, perdió peso el rubro “visión global del espectáculo”, por lo tanto se especula que ocurrirá que elencos que tienen un show de aparente más atracción queden por debajo de otros en la tabla, dado que esos otros los aventajarán en rubros puntuales.

¿Gravitará más el canto que los textos, los vestuarios que la coreografía, o al revés? Son interrogantes que se comenzarán a responder este domingo, con fallos que seguramente serán un germinador de polémicas.

Juan Samuelle

Llega al final otra zafra de carnaval.

Los pronósticos

A criterio de El Observador, hay categorías en los que el resultado es sencillo de pronosticar, porque el nivel global del show que dos de los títulos han exhibido superó con luz a lo expuesto por el resto de los elencos. Eso sucede con la murga Asaltantes con Patente y con la comparsa C 1080.

Esas propuestas perfectamente pueden ser reconocidas incluso con una de las menciones especiales más codiciadas, la que se otorga el jurado al mejor espectáculo del carnaval.

En murgas, otros títulos han presentado espectáculos de muy alta calidad, merecedores de ser señalados como el rival a vencer más que “la sorpresa”: La Gran Muñeca, Nos Obligan a Salir y La Trasnochada.

Menores son las chances de estar bien arriba para las otras seis liguilleras: Curtidores de Hongos, Doña Bastarda, La Nueva Milonga, Los Diablos Verdes, Mi Vieja Mula y Queso Magro, (citadas por orden alfabético y no de preferencia).

Un detalle: hay dos murgas que debieron estar en el conjunto de las diez mejores, y esas son La Cayetana y Un Título Viejo.

En comparsas, Valores es la que puede sorprender, méritos tiene para arrebatarle la corona al favorito. A Sarabanda y a Integración se las ve con menos chances.

En parodistas establecer un pronóstico con bajo riesgo de fallar es imposible. Las propuestas de Los Muchachos y Zíngaros son las mejores, por lejos. La primera merece más la mención de favorito, e incluso está en el reducido conjunto de “los mejores espectáculos de todo el carnaval”. Caballeros y Momosapiens pujan por el tercer lugar en una categoría donde hay una ausencia liguillera llamativa: Aristophanes debió clasificar.

En humoristas, Los Chobys son los favoritos, pero Los Rolin también mostraron aptitudes para ganar y más atrás aparece Sociedad Anónima, aunque los maragatos más de una vez terminaron dando el batacazo.

En revistas no podría discutirse la consagración de Tabú, pero este año tiene un adversario de fuste, como no sucedió en años recientes: La Compañía. House completa el trío de liguilleras.

¿Puede haber alguna sorpresa en cada categoría? Sí, ha pasado, pero no es habitual: es elevado el porcentaje de ganadores que repiten la conquista del concurso previo.

Juan Samuelle

Hubo varias noches "con entradas agotadas".

Todos los campeones en carrera

En el concurso de 2022, la murga Asaltantes con Patente, los parodistas Zíngaros, la sociedad de negros y lubolos C 1080, los humoristas Los Chobys y la revista Tabú fueron los campeones. Todos están en carrera y más de uno mantendrá en sus vitrinas la copa del campeón. Y el o los que la cedan quedarán igualmente bien arriba en las posiciones, seguramente en el podio todos.

Juan Samuelle

Álvaro Recoba, presentador de los espectáculos en el Ramón Collazo.

El jurado

El jurado del concurso, presidido por Pallares e integrado con base en un acuerdo entre la Intendencia de Montevideo y Daecpu, lo integran:

Rubro 1: Martín Duarte y Alfredo Leirós (voces, musicalidad y arreglos). Miembro alterno: Andrés Atay.

Rubro 2: Marcel García y Joaquín Doldán (textos e interpretación). Miembro alterno: Verónica Caissiols.

Rubro 3: Adriana Do Reis (puesta en escena y acción escénica). Miembro alterno: Verónica Caissiols.

Rubro 4: Gabriela Barboza (coreografía y bailes). Miembro alterno: Christian Moyano.

Rubro 5: Marianella Freire (vestuario y maquillaje). Miembro alterno: Victoria Falkin.

Rubro 6: Mariana Escobar (visión global).

Nota: presidente alterno, José Salgueiro; secretaría administrativa, Mónica Domínguez; asesor jurídico, Mauricio Núñez; y apoyo informático, Marcelo García.

Juan Samuelle

Este año participaron 39 conjuntos en el concurso.

Antecedentes

Los conjuntos más ganadores en cada categoría y los antecedentes de los que participan en la liguilla de 2023:

Murgas

Patos Cabreros con 16 títulos (no concursa este año), seguidos por Asaltantes con Patente con 14 y Curtidores de Hongos con 13.

Los Diablos Verdes ganaron ocho veces, La Gran Muñeca cuatro, La Trasnochada dos veces y tienen un título cada uno La Nueva Milonga y Nos Obligan a Salir.

Nunca han ganado Doña Bastarda, Mi Vieja Mula ni Queso Magro.

Parodistas

Los Gaby’s con 13 títulos (no concursan), seguidos por Zíngaros con 10 y Los Negros Melódicos con nueve (no concursan).

Momosapiens tiene cinco primeros premios, Los Muchachos dos y Caballeros no han ganado.

Comparsas

Esclavos de Nyanza con 15 títulos (no concursa), seguido por Yambo Kenia con 13 (clasificó pero no avanzó a la liguilla) y Morenada con 11 (no concursa).

C 1080 tiene seis primeros premios, Sarabanda tres no han ganado Integración ni Valores.

Revistas

Palán Palán con ocho títulos (no concursa) es la más ganadora en la historia.

Tabú tiene seis títulos, La Compañía cuatro y Madame Gótica dos.

Humoristas

Sociedad Anónima con 12 títulos, seguido por La Escuelita del Crimen con nueve (no concursa) y Los Buby’s y Los Favios con ocho (no concursan).

Los Choby’s tienen dos primeros premios y Los Rolin no han ganado.

Juan Samuelle

Los Chobys.