¿Quiénes son los futbolistas mejor pagos del mundo y en qué puesto quedará Cristiano Ronaldo?

La inminente firma que Cristiano Ronaldo está a punto de estampar con Al Nassr de Arabia Saudita lo convertirá en el futbolista mejor pago de todos los tiempos en la historia del fútbol.

El delantero de 37 años dejó en pleno Mundial de Qatar 2022 el Manchester United y se prepara para un nuevo desafío en su carrera, en una liga rica pero mucho menos competitiva que la elitista Premier League.

Según diversos medios europeos, el contrato de Cristiano Ronaldo será de € 200 millones por temporada. Su vínculo se extenderá por dos años y medio.

La mitad de ese monto será por conceptos salariales. La otra mitad de ingresos serán en concepto de patrocinios, derechos de imagen y esponsoreo.

Ese monto total de € 200 millones lo pondrán por encima de los US$ 128 millones que el francés Kylian Mbappé acordó con Paris Saint-Germain para quedarse en el club y rechazar una oferta para pasar a Real Madrid en el último período de pases.

Según Forbes, medio especializado en los ingresos de los deportistas, Mbappé percibe un poco más de lo que cobrará Cristiano en salario: US$ 110 millones por año. Pero en materia de esponsoreo "solo" ingresa US$ 18 millones adicionales por temporada para un total de US$ 128 millones al año. Además, como prima por firmar con PSG la renovación, el Botín de Oro de Qatar 2022 percibió US$ 125 millones.

Lionel Messi percibe US$ 120 millones al año. Su sueldo anual es de US$ 65 millones, pero sus acuerdos por patrocinios rondan los US$ 55 millones.

Cristiano Ronaldo cobraba en Manchester United US$ 40 millones al año e ingresaba por esponsoreo unos US$ 60 millones. Hasta este nuevo contrato era el tercer futbolista mejor pago del mundo, por delante de Naymar que percibe un sueldo mayor en PSG, de US$ 55 millones, pero que ingresa por patrocinios US$ 32 millones.

Este fue el listado del top 10 de futbolistas mejores pagos de 2022 según Forbes. Del listado se excluye a Cristiano Ronaldo porque en Al Nassr romperá todos los parámetros de ingresos para un futbolista.

Jugador País Equipo Total de ingresos 1- Kylian Mbappé Francia Paris Saint-Germain US$ 128 millones 2- Lionel Messi Argentina Paris Saint-Germain US$ 120 millones 3- Naymar Brasil Paris Saint-Germain US$ 87 millones 4- Mohamed Salah Egipto Liverpool US$ 53 millones 5- Erling Haaland Noruega Manchester City US$ 39 millones 6- Robert Lewandowski Polonia Barcelona US$ 35 millones 7- Eden Hazard Bélgica Real Madrid US$ 31 millones 8- Andrés Iniesta España Vissel Kobe US$ 30 millones 9- Kevin De Bruyne Bélgica Manchester City US$ 29 millones 10- David De Gea España Manchester United US$ 24 millones

