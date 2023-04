Racing dejó al Parque Roberto como una pinturita y sin la famosa bajada

Durante décadas, ganar el sorteo en el Parque Roberto, era ganar medio partido. El azar de la moneda determinaba que en el segundo tiempo, el equipo ganador de ese sorteo iba a terminar atacando contra el arco ubicado sobre la calle Millán con la bajada a favor.

Es que entre un arco y otro, la cancha de Racing, inaugurada en 1941, había un metro y medio de diferencia. Y el local sabía de sobra que había que atacar sobre la banda derecha para aprovechar mejor esa deficiencia del terreno de juego.

Inés Guimaraens

Así reluce el pabellón patrio en el Parque Roberto

Esa bajada ya es parte de la historia. El año pasado, comenzó obras de refacción en el Parque Roberto y remozado escenario será reinaugurado este domingo a la hora 15.30 contra Plaza Colonia por la 13ª fecha del Torneo Apertura.

La última vez que Racing jugó ahí fue justamente ante Plaza, por la última fecha del Clausura 2019, cuando se decretó su descenso a Segunda pese a ganar 3-2.

En Segunda, la temporada 2020 y 2021 se disputó casi que íntegramente en el Charrúa y desde 2022 el club de Sayago hizo las veces de local en el Parque Palermo.

Inés Guimaraens

El escudo de Racing, la identidad a flor de piel

Matías Ceretta, jefe de marketing y de prensa del club, contó a Referí las obras realizadas.

"La mayor parte de la inversión fue la remodelación de la cancha. Se entraron máquinas, se levantó toda, se bajó de un lado y se subió del otro. Quedó pronta sobre fines del año pasado, pero entre la sequía del verano y las obras que se siguieron haciendo recién se va a poder inaugurar ahora", contó.

También se cambiaron todos los tejidos perimetrales y se eliminó la tribuna ubicada detrás del arco que da a la calle Millán que solo eran cuatro gradas que no ocupaban todo el ancho de la cancha. Esa tribuna se hizo en la época que Tenfield exigió cuatro tribunas en las canchas para televisar sus partidos. Sin embargo, en los últimos tiempos no estaba habilitada por la cercanía con el arco.

En los vestuarios se hicieron importantes mejoras. El locatario se hizo con aberturas nuevas, estantes al estilo del primer nivel internacional, baños, inodoros, duchas y paredes nuevas. También se construyó una zona para baños de inmersión.

Una pileta de inmersión

Al lados se montó un departamento de sanidad nuevo con aparatos de última generación, sala de masajes y otra pequeña sala fue refaccionada como área médica y de nutrición.

Los vestuarios de los jueces cuentan con dos áreas separadas para la eventual presencia de árbitras.

El vestuario visitante es el doble de grande porque pesaba sobre él la observación de que tenía pocas duchas. Para agrandarlo, se lo unió con una sala que hacía las veces de área recreacional entonces quedó dividido en dos partes. Una para que los jugadores se cambien y otra con área de masajes, baños y duchas, donde ahora hay ocho.

Inés Guimaraens

Los baños fueron refaccionados

Todo el estadio fue pintado de blanco y verde. Las gradas, los muros, las cabinas de prensa, la entrada. Todo se pintó.

Se colocó un sistema de riego automático tras arrancar y desechar el viejo sistema de riego.

Las obras fueron costeadas por la sociedad anónima deportiva, en la que Racing se transformó en febrero de 2021, y por la asociación civil.

El aforo no se modificó y ronda los 4.000 espectadores. Las tribunas que quedaron muy abajo por la nivelación de la cancha no son tomadas en cuenta por el aforo cuando desde ahí no se puede ver el terreno de juego.

Inés Guimaraens

Las tribunas pintadas en blanco y verde

Ese aforo le impide de momento a Racing llevar a los grandes al Roberto. Por esa razón, por la 14ª fecha el Cervecero será local con Peñarol en el Estadio Centenario. Para llevar a los grandes se requiere un aforo mínimo de 5.000 espectadores.

Otro gran cambio se generó al fondo de la sede donde la concentración construida en la década del 2000 sufrió una importante remodelación.

La concentración tiene capacidad para 30 personas, es de dos pisos con cuartos equipados con aire acondicionado y televisión satelital. Hay cuartos con dos camas y otros con tres. Hay cuatro baños compartidos y siguen las obras para el área de cocina y cantina.

Inés Guimaraens

Ciudad deportiva en pie

Además de tener el Roberto remodelado, Racing construyó el año pasado una nueva ciudad deportiva, en Camino O'Higgins, cerca de los complejos deportivos de Bella Vista, Wanderers, Liverpool y Rampla Juniors.

"Ahí se compró un complejo de Liga Universitaria y se modificó por completo. Hay seis canchas. Una con las medidas reglamentarias, otra apenas más chica y las otras más chicas. Las juveniles comenzaron a jugar ahí este año sus partidos oficiales. Había solo una vieja casa en el terreno que fue modificada y ahí se construyó la oficina de la sociedad anónima deportiva, oficinas para los cuerpos técnicas, gimnasio con aparatos de última generación, sala de sanidad, baños de uso público en los partidos de juveniles, vestuario de local y visitante, vestuario y utilería para el plantel de Primera y sala de nutrición", contó Ceretta.

El gerente deportivo y operativo del club es el argentino Fernando Cavenaghi, exjugador de River Plate argentino que está radicado en Punta del Este y viaja todos los días para liderar el proyecto del club que este año busca su permanencia en Primera y que ha generado en la institución de Sayago un cambio radical en el área de juveniles.

Inés Guimaraens

El arco sobre el que daba la vieja bajada

Junto a Cavenaghi, las otras caras visibles de la sociedad anónima deportiva son Santiago y Nicolás Rossi que van y vienen desde Argentina.

El club mantiene su viejo complejo de Colón donde actualmente entrena el plantel femenino y que está a cargo de la asociación civil. Recientemente se construyó una cancha y ahora tienen tres terrenos de juego allá por Camino Carlos A. López.