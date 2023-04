AUF ya tomó una decisión sobre el futuro del fotógrafo de Peñarol - Plaza y APU criticó el episodio

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió este jueves un comunicado en el que criticó la incidencia que tuvo un fotógrafo de Peñarol en el partido que su equipo le ganó el domingo 2-1 a Plaza Colonia por la 12ª fecha del Torneo Apertura, rechazó los actos de violencia que se generaron posteriormente y llamó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a "extremar los controles" para evitar este tipo de situaciones que no configuran hechos "aislados". La AUF, por su parte, ya tiene una decisión tomada sobre el protagonista tras el episodio.

"Ante los hechos de público conocimiento acaecidos durante el partido entre Plaza Colonia y Peñarol, el pasado 24 de abril, en el Estadio Centenario, el Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya expresa:

1) Consideramos que la/el fotógrafa/o que ingresa a un recinto deportivo a trabajar, acreditada/o por un medio de prensa, un club, la Asociación Uruguaya de Fútbol o un medio partidario se tiene que limitar a cumplir con las reglas, lo que implica realizar una cobertura fotográfica del juego, sin interferir en el espectáculo", comenzó diciendo el comunicado.

La actitud del fotógrafo, que fue identificado y venerado por los hinchas de Peñarol en las redes sociales, generó malestar entre los reporteros gráficos profesionales que estaban ubicados en el mismo sector. Desde esa zona, el fotógrafo de Peñarol salió corriendo a buscar una pelota y apuró la reposición del juego porque Plaza Colonia había retirado a los alcanzapelotas y al encuentro le restaban escasos segundos. Luego de esa incidencia, llegó el golazo espectacular de Abel Hernández, de chilena, con el que se definió el pleito.

"Manifestamos nuestro total rechazo a prácticas que atenten contra el trabajo de los y las fotógrafos y fotógrafas y repudiamos cualquier tipo de violencia hacia individuos y/o equipos de trabajo", agregó el comunicado.

La intervención del fotógrafo de Peñarol generó al final del partido la reacción de jugadores de Plaza y también la del gerente deportivo Federico Pérez.

Un jugador de Plaza le envió por Instagram al fotógrafo un mensaje con un tono amenazante: "Ya nos vamos a cruzar y la voy a esperar con ansias". Pérez declaró a Sport 890: "Conozco fotógrafos que son muy profesionales, que están cansados de estos personajes que se acreditan para cholulear con una camarita en el cuello. Encima que les sacan el espacio cómodo para hacer su función, están ahí para la pavada y para generar violencia con estas cosas".

"Lo ocurrido el pasado 24 de abril no es un hecho aislado, por lo que solicitamos a las autoridades competentes de los clubes y de la Asociación Uruguaya de Fútbol extremar los controles y las medidas de seguridad y que los fotógrafos que acceden a los campos de juego conozcan a cabalidad cuáles son sus derechos y obligaciones", concluyó el comunicado.

La decisión de la AUF

El episodio generó mucho ruido interno en la AUF.

Sin embargo, se decidió no adoptar ninguna medida sancionatoria como impedirle el ingreso a los escenarios deportivos al fotógrafo, sacarle el carné de ingreso (que actualmente es un código QR) o mandarlo a la lista de inhabilitados (lista negra).

"Se trató de un hecho menor, no cometió un acto de violencia ni invadió el campo de juego. Simplemente alcanzó una pelota. Evidentemente no es su tarea, pero tampoco fue nada grave lo que hizo. Por eso se decidió no adoptar ninguna sanción", expresaron a Referí desde la AUF.