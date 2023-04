Peñarol: Ruglio contó que en 2008 ayudó a ingresar al Centenario la gallina inflable de Nacional; ¿se arrepiente?

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, contó cómo fue su incidencia para la creación de la gallina inflable que tiene los colores de Nacional, uno de los polémicos símbolos de la hinchada aurinegra que apareció por primera vez en el clásico del 8 de mayo de 2008 en el Estadio Centenario y que fue prohibida por la Policía.

En entrevista con Montevideo Portal, el titular de los carboneros fue consultado sobre su participación y qué tuvo que ver para la creación de la gallina inflable. "¿Qué tuviste que ver con la gallina inflable? ¿Cuál fue tu participación?", le preguntaron.

“La idea salió de Pablo, El Gallego”, contó Ruglio, en referencia a otro hincha. “Cuando dijo que tenía esa idea, nosotros le dijimos que era una locura, que no íbamos a poder entrar al estadio una cosa así, y después terminó cuajando”.

Foto: Leonardo Carreño.

Ignacio Ruglio

“Si vos me preguntás qué me genera hoy, en el rol de presidente, haber hecho eso antes…”, agregó, ante la inminente consulta del entrevistador de si se arrepentía por lo hecho en aquel entonces.

Ante esa pregunta, respondió: “No me arrepiento. No me arrepiento nada de lo que hice en el pasado”.

“No lo haría hoy como presidente, pero en su momento yo era un hincha y nunca supuse que sería presidente. Y bueno, es una cosa del folclore del fútbol, que inclusive hoy en día está peor visto de lo que se vio en su momento, agregó Ruglio.

archivo El Observador

La gallina inflable

La canción de Zitarrosa y la gallina inflable

El presidente aurinegro contó una anécdota de sus viajes desde Minas a Montevideo para ver a Peñarol con una canción de Alfredo Zitarrosa.

“Mirá, nosotros veníamos de Minas, cuatro hermanos con papá en el auto, en la carretera 8 vieja, y nos llevaba tres horas venir a Montevideo. Papá daba vuelta los cassettes de Zitarrosa, cuando se terminaba cada lado, ponía eject, y lo ponía de vuelta del otro lado. Y cantábamos una canción de Zitarrosa que decía: 'A la mujer, cuando es buena, no hay plata con qué pagarle, pero cuando sale mala, no hay palo con qué pegarle'”.

Leonardo Carreño

Ignacio Ruglio

“Un día venía con mi hija -21 años, empoderada, feminista-, yo iba manejando y cantando esa canción, y ella me dice: '¿Qué estás cantando, papá?'. Yo nunca me había puesto a pensar lo que estaba cantando… Bueno, la gallina inflable la hice en un contexto de una vida… que era otra vida, si yo hoy, por ser políticamente correcto, tengo que decirte que me arrepiento, no te lo digo. Esa era otra vida. Rara vez andaban a los tiros por algo o matando gente. Y hoy en día, pasa”, señaló.

Por eso, dijo que no tiene nada para arrepentirse de lo que hizo en el pasado. “No lo haría hoy como presidente, y creo haber demostrado en estos dos años y cuatro meses que llevo como presidente, que el club está ordenado, hasta en materia de las barras también”, señaló.