Fotógrafo de Peñarol y gerente de Plaza Colonia preparan denuncias cruzadas tras incidente del domingo

El incidente que se generó al final del partido entre Peñarol y Plaza Colonia, el domingo en el Estadio Centenario por la 12ª fecha del Torneo Apertura, tuvo el lunes un par de capítulos más fuera de la cancha.

El incidente ocurrió antes y después del golazo de chilena con el que Abel Hernández le dio a Peñarol el triunfo 2-1 sobre Plaza Colonia en el sexto minuto de tiempo agregado del encuentro.

Plaza Colonia, local en el Centenario tras un acuerdo de compraventa de localía, hizo desaparecer a los alcanzapelotas para enlentecer el trámite de juego durante el partido.

Por eso, sobre el final, el fotógrafo acreditado por Peñarol, salió del área de trabajo asignada para los reporteros gráficos dentro del campo de juego e intervino para hacerle llegar a Matías Arezo la pelota con la que tiró el córner en el cual surgió el gol definitivo del partido.

Arezo agradeció en sus redes sociales el gesto del fotógrafo.

Los propios hinchas de Peñarol identificaron y elevaron a la condición de héroe a Franco Patri, el protagonista de la incidencia y el fotógrafo aurinegro.

El hecho fue denunciado ante la Comisión Disciplinaria de la AUF que le restó importancia al asunto y lo laudó con un simple "téngase presente".

Luego del partido, el fotógrafo fue increpado por jugadores de Plaza y también por funcionarios del club. "Yo fui una de las personas que fui a manifestarle que tiene que ser profesional", admitió el gerente deportivo de Plaza, Federico Pérez, exjugador patablanca que tuvo un pasaje por Peñarol.

"Estábamos a 25 segundos de terminar el partido y una pelota se va al sector de la América donde está Plaza Colonia y vemos que un fotógrafo sale de su lugar, deja la cámara y va corriendo como si fuese un alcanzapelotas. Atraviesa el puente, agarra la pelota, viene corriendo y se la da a un jugador de Peñarol. Con esas cosas está incidiendo en el juego. Evidentemente todos sabemos que la gran mayoría de los fotógrafos son de Peñarol o de Nacional. Eso está clarísimo. Pero si una persona es profesional, está acreditado por Peñarol como un fotógrafo para la página de ellos, no tiene que incidir en esas circunstancias del juego. Y ese fue mi enojo", dijo Pérez en diálogo con Sport Noticias, de Sport 890.

"Fijate que incidió porque el partido se define antes de los 10 segundos de terminar. Si será un detalle. Fue ahí que demostramos nuestro enojo. Más allá de si perdí o gané el partido, si hubiésemos ganado nosotros estaría en lo mismo, porque lo hago hasta por los jugadores de Peñarol, Nacional, por todos. Hoy fue a alcanzar una pelota un fotógrafo con acreditación que en realidad es un hincha disfrazado. Hoy alcanza una pelota, ayer fue un abrazo con Suárez y otro día puede ser una agresión. Entonces después vamos a cuestionarnos por qué no hay control sobre las acreditaciones y se las dan a hinchas y los hinchas son pasionales. Y así como él quiso correr esa pelota, capaz que a uno se le ocurre pegarle o agredir a un jugador y eso no puede pasar, no se puede permitir. En otro país te arrancan la acreditación que tenés en el cuello y no volvés a entrar por 10 años. Conozco fotógrafos que son muy profesionales, que están cansados de estos personajes que se acreditan para cholulear con una camarita en el cuello. Encima que les saca el espacio cómodo para hacer su función, están ahí para la pavada y para generar violencia con estas cosas. Me duele que la gente de Peñarol lo tenga como un héroe. Lo entiendo, está perfecto, incidió, ganaron, buenísimo. Pero el día de mañana puede pasar al revés y es espantoso", agregó Pérez.

Inés Guimaraens

El fotógrafo retirado por el seguridad de Golani

"Lo vi muy nervioso, creo que no fue consciente de lo que hizo. Es un muchacho muy joven, le ganó lo pasional, pero no dejó de cometer un error. Igualmente sabía lo que estaba haciendo: si estás con una acreditación no te podés mover de tu lugar hasta que te den permiso. Tengo una amistad de 20 años con el Gallego González, lo he visto que le pasan pelotas por al lado y no mueve un músculo. Es un profesional. Por eso te digo que estos pseudo fotógrafos no pueden entrar más. Mismo sus colegas se enojan con esta persona", dijo el gerente de Plaza.

"Los tenemos identificados, sabemos quién fue el que los acreditó y quién es responsable por esa acreditación. Vamos a generar la denuncia correspondiente. Nuestro delegado Pablo Castro está en el tema y va a hacer la denuncia", concluyó.

Patri, por su parte, analiza con denunciar a Pérez por una supuesta amenaza que fue realizada a nivel de campo.

Además, el lunes, en redes sociales, el fotógrafo, recibió a través de su cuenta de Instagram un mensaje de un jugador de Plaza Colonia con un tono amenazante: "La vida ya nos va a cruzar", le dijeron. Sin embargo, la molestia más grande es con Pérez y por eso analiza presentar una denuncia en