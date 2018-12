Radiografía de millennials uruguayos: así se relacionan, trabajan, creen y desconfían

La palabra millennial está de moda y la escuchamos cada vez con más frecuencia. “Ustedes los millennials están todo el día con el celular”. Esa frase la pudo haber dicho cualquier persona y al parecer los jóvenes uruguayos la detestan.

La Fundación Telefónica - Movistar presentó este jueves un informe, a cargo del experto en comunicación y transformación digital Antoni Gutiérrez -Rubí, que reveló datos sobre las actitudes, valores y comportamientos de los millennials uruguayos. La conclusión que más le llamó la atención al investigador español es que a los uruguayos de entre 20 y 36 años no les gusta que lo etiqueten, ya sea llamándolos millennial o usando cualquier otro término.

Su equipo de investigación encuestó a más de 2300 jóvenes de este rango de edad, con el fin de conocer sus intereses, preocupaciones y la opinión que tienen sobre la realidad del país.

Redes sociales

Es usual asociar a los millennials con las nuevas tecnologías; frecuentemente se los imagina con un celular constantemente en la mano. Esta idea que se tiene de ellos no podría ser más acertada, según la investigación que se presentó el jueves 6. Casi todos hacen uso de las redes sociales. Un 99% de los uruguayos de esta edad usan Facebook, seguida de WhatsaPp (98%) e Instagram (83%). Con el desembarco masivo de sus padres y abuelos a Facebook, comenzaron a usar Instagram con más frecuencia.

Uno de los datos que llamó más la atención del investigador fue que solo el 15% de los encuestados reconoció que usa la aplicación para citas Tinder. De todos modos, el informe reveló que los millennials integran la tecnología a las relaciones afectivas y sexuales; no le temen a las cámaras y, en ocasiones, genera contenido erótico.

Esta generación no declara estar preocupada por su apariencia y no le teme demasiado al espejo. Pero este grupo de uruguayos sí está preocupado por cómo se muestran a través de las redes sociales. La mayoría de los millennials locales invierten tiempo y dinero en cuidar su cuerpo, más que nada por cuestiones de salud, para lo cual respetan una buena alimentación acompañada de actividad deportiva.

Pese a que pasan cerca de ocho horas al día conectados a distintas pantallas, no suelen ser conscientes de esta hiperconectividad y la niegan con frecuencia, según explicó Gutiérrez - Rubí.

El 80% de los millennials uruguayos se informan sobre temas de actualidad a través de Facebook. Eso sí, son desconfiados y el 67% duda de la veracidad de las noticias que allí encuentran. Nueve de cada diez jóvenes tienen clara la importancia de verificar una noticia antes de compartirla en las redes sociales. “Esta generación se preocupa por las fake news porque el consumo de ellos se realiza plataformas”, dijo Gutiérrez - Rubí.

Trabajo

No solo usan Internet para divertirse o informarse. Seis de cada diez dijeron que utilizan la web para buscar trabajo y coinciden en que Linkedin es la mejor herramienta para conseguirlo. A pesar de esto, solo el 36% utiliza esta red social.

La gran mayoría no se proyecta como permaneciendo mucho tiempo en su trabajo actual y piensa que tendrán otro en dos años.

A la hora de buscar trabajo priorizan por encima de todo el sueldo, pero también les interesa el ambiente laboral, el crecimiento profesional que puedan tener en esa empresa y que les permita lograr un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal.

Los jóvenes uruguayos rechazan las jerarquías y prefieren un trabajo en el que se les de participación. Les gusta tener flexibilidad horaria y les importa el manejo ético de la empresa para la que trabajan. En caso de que no se sientan cómodos es probable que renuncien porque no tienen miedo a quedar a la deriva. “Tienen confianza en que su actitud y conocimiento los habilita para tener éxito en la sociedad contemporánea”, dijo el investigador.

“No le tienen miedo a los robots, nosotros sí. La tecnología los empodera y no los asusta”, dijo Gutiérrez - Rubí.

Por otra parte, los millennials uruguayos parecen ser emprendedores por naturaleza. Seis de cada diez tienen algún emprendimiento propio o quieren lanzar algún proyecto a la brevedad.

El 65% de los encuestados cree que el mercado laboral no cambiará mucho de acá a 15 años y el 56% piensa que las nuevas tecnologías y la automatización no generarán un aumento en el desempleo. “No le tienen miedo a los robots, nosotros sí. La tecnología los empodera y no los asusta”, dijo Gutiérrez - Rubí.

Intereses

Muy pocos están interesados en la política y solo el 24% dice confiar en los partidos políticos. Menos son los que confían en la Iglesia (15%). Una de las principales características de los millennials, y no solo de los uruguayos, es que son desconfiados y suelen estar desencantados con la institucionalidad política y económica.

Los intereses de esta generación se enfocan en otros temas: prefieren participar en espacios estudiantiles (23,5%), deportivos o recreativos (17% y 13,4%) y organizaciones de beneficencia o voluntariado (14%).

Pocos se involucran en sindicatos o gremios, asociaciones profesionales o agrupaciones religiosas y solo el 4,4% ingresa a grupos políticos.

Dejando esto de lado, sí se preocupan por las causas sociales: medioambientales, de género, animalistas, etc. No solo les importa la realidad de Uruguay, sino la del mundo, porque este grupo generacional no entiende de límites geográficos y tiene interés en lo que sucede en otros países. “Ellos están constantemente cruzando fronteras, pueden, por ejemplo, comenzar un microemprendimiento con un amigo de Escocia. (...) Viven en Uruguay pero se sienten ciudadanos del mundo”, explicó Gutiérrez - Rubí.