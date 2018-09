Rampla se quedó sin entrenador y sin gerente deportivo en menos de un día

La Comisión Directiva de Rampla Juniors resolvió, en una sesión llevada adelante en la noche del lunes, cesar del cargo de entrenador a Julio Fuentes.

Luego de sufrir su segunda derrota consecutiva, tras perder en las últimas dos fechas frente a Wanderers y Liverpool, los dirigentes del picapiedra decidieron cortar el vínculo con el cuerpo técnico.

En tanto, Marcelo Otero también dejó el lunes sus funciones en el club como gerente deportivo, luego de presentar renuncia horas antes de la reunión directiva.

"No tengo problemas con Julio Fuentes pero mi proyecto no lo contemplaba a él como entrenador", dijo Otero el lunes a 100% Deporte de Sport 890.

Este martes, tras ser cesado, Fuentes declaró a Tirando Paredes de AM 1010 que "el cuerpo técnico debió asumir un montón de responsabilidades administrativas que no le correspondían. Recibir antes de los partidos un informe de amarillas de mi equipo o del rival era impensado. No se puede estar en un club para ir a tomar mate a la tribuna. Me sorprendió lo del presidente Ignacio Durán que el domingo declaró en Tenfield que mi cargo no estaba en discusión y me reiteró lo mismo después por whatsapp y ahora se adopta esta decisión", expresó.

Fuentes recordó que en Sud América fue cesado en octubre de 2016 cuando venía en una buena campaña y que el equipo buzón descendió a fines de 2017.

Fijación Rampla – Peñarol

Peñarol está a la espera de la confirmación de Rampla sobre el escenario que se va a utilizar para jugar el partido de la fecha 11 del Torneo Clausura, entre ambos equipos.

Los aurinegros le propusieron a los picapiedras llevar el encuentro al Estadio Centenario, con la excusa de homenajear a Williams Martínez, exjugador campeón del Mundo con Uruguay en 1950 y con los carboneros en 1961, además de vestir la camiseta del club villero.

Otro punto a tener en cuenta por Peñarol es la fecha en la que se jugará el partido, que tiene como posibilidad el 29 o 30 de setiembre, días posteriores a un nuevo aniversario mirasol.

La institución carbonera le aseguraría 20 mil entradas a Rampla, que definiría esta situación luego de la próxima etapa, en donde tiene libre por la ausencia de El Tanque Sisley.