Raúl Iglesias, fiscal de Delitos Sexuales, ya archivó 440 casos y va por más

Archivar 300 casos en su primera semana al frente de la fiscalía de Delitos Sexuales de 4o Turno, le valió a Raúl Iglesias un informe del Departamento de Políticas Públicas que ahora analiza el área de Jurídica de la Fiscalía General de la Nación. Pese a eso, fuentes fiscales afirmaron a El Observador que siguió archivando casos.

Cuando ingresó a la fiscalía que encabezaba Sylvia Lovesio, había 910 casos en curso –según aseguró él en varias entrevistas–, ahora hay 470. Desde que asumió el 9 de mayo, archivó 440 casos. Según supo El Observador, el fiscal tiene otros 100 casos que tienen órdenes dictadas pero que no han logrado avances, por lo que también van camino al archivo, salvo que la situación cambie.

Iglesias fundamenta sus archivos en el artículo 98 del Código del Proceso Penal, que establece que "el fiscal podrá abstenerse de toda investigación, o dar por terminada una investigación ya iniciada, si los hechos relatados en la denuncia no constituyen delito, si los antecedentes y datos suministrados indican que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado, o si las actuaciones cumplidas no hubieren producido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria. La resolución de no investigar o de dar por terminada la investigación será siempre fundada, y se comunicará al denunciante".

"No se colectó la evidencia suficiente" para llevar a los acusados a una formalización, y tampoco hay posibilidades de progresar, afirmó el fiscal a El Observador semanas atrás. "Las víctimas no las ubicás, no hay testigos, no hay pruebas físicas, no hay nada", detalló Iglesias.

La noticia de los 300 casos archivados motivó una reunión entre la Intersocial Feminista y el fiscal de Corte, Juan Gómez. Allí le manifestaron su preocupación y le pidieron explicaciones. Al reunirse con ellas, Iglesias consideró que Gómez cedía a las "presiones" de la intersocial.

La polémica por su posición en la Violación del Cordón

A poco de asumir, su decisión de pedir la prisión domiciliaria para los tres acusados de haber violado a una mujer a la salida de una fiesta en febrero de este año –lo que fue aceptado por la jueza Blanca Rieiro–, suscitó una reunión de la defensa de la denunciante con Juan Gómez. Allí le presentaron un escrito en el que exponen que creen que el fiscal Iglesias "revictimizó" a la denunciante.

"Los peligros procesales han cesado y se puede optar por una medida menos aflictiva para los imputados, pero que garantice a la víctima y los riesgos procesales", dijo el fiscal a Subrayado (canal 10) a mediados de mayo, cuando recién había ingresado a la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º Turno, a cargo del caso en cuestión.