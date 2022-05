Nuevo fiscal archivó 300 casos de delitos sexuales: "Son casos viejos de los que no se colectó evidencia suficiente"

La Intersocial Feminista denunció que el nuevo fiscal de Delitos Sexuales de 4° Turno, Raúl Iglesias, archivó 300 casos en una semana, en un tweet publicado el pasado jueves 19 de mayo. Debido a esta determinación y a la decisión de Iglesias de pedir el cambio de prisión preventiva a domiciliaria para los procesados por la violación grupal ocurrida en Cordón en enero de 2022, la agrupación pidió reunirse con el fiscal de Corte, Juan Gómez.

Iglesias dijo a El Observador que pidió el archivo de casos "muy viejos" que se cerraron por "falta de evidencias".

Las denuncias archivadas en cuestión datan de entre el 2018 y el 2021, y en estas "no se colectó la evidencia suficiente" para llevar a los acusados a una formalización, y tampoco "hay posibilidades" de "progresar", afirmó el fiscal. "Las víctimas no las ubicás, no hay testigos, no hay pruebas físicas, no hay nada", detalló Iglesias.

Por esto, el funcionario judicial indicó que "hay que depurar" este tipo de casos, debido al volumen que acumula cada fiscalía de Delitos Sexuales: "Después tenés 650 casos que tenés que chequear, y hay casos que tenés cerca de la formalización, y tenés que priorizar", expresó.

Además aclaró que estos archivos son provisionales, ya que si otro fiscal en la materia entiende que se equivocó con la decisión, puede reabrir la investigación.

Según Iglesias, la decisión no busca "desalentar a las denuncias" por delitos sexuales, sino que por el contrario, aseguró que "el mensaje es una crítica" que intenta llevar a que cuando se presente una denuncia se haga "todo de la mejor manera para que esto no suceda", y para demostrar que eso "solo se puede lograr si vos tenés un sistema con un número razonable de casos por Fiscalía, sino es inviable".

Reunión en espera

El fiscal de Corte, Juan Gómez, informó a El Observador que se pactó una reunión con la Intersocial Feminista para el viernes 20 de mayo a las 18 horas para discutir las denuncias realizadas, pero desde la agrupación explicaron que no iba a ser posible "por temas de agenda".

La Intersocial participó de forma activa en la Marcha del Silencio, en honor a los detenidos desaparecidos en la última dictadura militar, realizada ese viernes.

Gómez espera que entre hoy y mañana la Intersocial le comunique una nueva fecha y horario de la reunión, y afirmó estar "dispuesto" a reunirse y escuchar los reclamos de las feministas.

"Los peligros procesales han cesado"

Iglesias ingresó a la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4° Turno a mediados de mayo y tomó el caso de la violación grupal ocurrida en el barrio Cordón, el 23 de enero de este año, por la cual fueron imputados tres personas con prisión preventiva por 180 días, dos por un delito de abuso sexual especialmente agravado, y otro por ese delito y otro de difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización de la víctima.

Apenas ingresó, el funcionario judicial pidió cambiar la medida preventiva de los procesados a una prisión domiciliaria. "Los peligros procesales han cesado y se puede optar por una medida menos aflictiva para los imputados pero que garantice a la víctima y los riesgos procesales", dijo Iglesias en entrevista a Subrayado (Canal 10) el 17 de mayo.