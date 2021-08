Real Madrid quiere a toda cosa a Mbappé y realizó una nueva oferta millonaria

Confirmed. Real Madrid made a new official bid to Paris Saint-Germain for Kylian Mbappé. €170m guaranteed + €10m add ons. ⚪️🚨 #RealMadrid #Mbappé



Real Madrid sources feeling is that it will be the final bid. Mbappé only wants Real Madrid, now or next summer. pic.twitter.com/xRhVUsYDlt