Álvaro "Chino" Recoba, nuevo DT de Nacional: lo que dijo sobre su preparación, la experiencia y Marcelo Bielsa

Álvaro “Chino” Recoba se venía preparando para ser el entrenador de la Primera división de Nacional y este viernes fue confirmado en ese cargo, tras la salida de Álvaro Gutiérrez que también se oficializó en esta jornada.

Fuentes de la directiva tricolor confirmaron a Referí que Recoba será el nuevo técnico del plantel principal, tras estar desde 2022 al frente de la Tercera división del club.

El Chino se venía preparando para este nuevo desafío y estaba a la espera de dar el salto a Primera. Incluso, había manifestado que si no le llegaba la posibilidad, dejaría el club a fin de año para encarar algún proyecto en la principal categoría de otro equipo.

“Siempre digo que el día que me ofrezcan la primera de Nacional me voy a tirar de cabeza, eso seguro. Yo soy parte del club, así que no me tienen que ir a buscar”, había dicho en abril de este año a Último al arco de radio Sport 890.

“Llegado el momento si es que me toca, porque tampoco está escrito que deba dirigir el primer equipo de Nacional, voy a decir que sí porque es lo que todo entrenador sueña, y en el caso mío mucho más”, agregó.

La experiencia en el fútbol

El Chino también habló sobre la experiencia en el fútbol. “Capaz hace un tiempo decía que me faltaba experiencia, pero no sé qué es la experiencia para un entrenador, porque la experiencia te la va dando el acierto y el error”, agregó en ese entonces, cuando también manifestó su apoyo a Gutiérrez, quien había llegado para sustituir al argentino Ricardo Zielinski.

Recoba también habló de su relacionamiento con los futbolistas. “Me falta mucho en no dar por hecho cosas que no son tan fáciles de hacer, o en no remarcar cosas que luego pasan y el jugador no las sabe, porque muchas veces el futbolista te dice sí, pero capaz no la tiene clara. Tal vez nos falta el estar más arriba del jugador para que logre entender lo que nosotros le queremos transmitir”.

“Estoy convencido de que el jugador es el que te hace ganar o perder, el técnico pone a quienes cree son los mejores en el campo, pero quien toma la última decisión es el jugador”, agregó.

Lo que dijo sobre Bielsa

Recoba también habló sobre Marcelo Bielsa, el hoy entrenador de la selección uruguaya, que en aquel momento aún no había sido confirmado, si bien ya se conocía el interés de la AUF por contratarlo.

“No me desagradaría. Seguramente potenciaría, el tema es ¿tenemos infraestructura a nivel de país para que venga un entrenador como Bielsa?”, dijo. “No sé si Bielsa se va a chocar con una realidad, como le pasó en su momento a Daniel Passarella: un entrenador que quiere jugar a dos mil por hora, y en Uruguay no hay una cancha para jugar a dos mil por hora”, agregó.

“Hoy en día no hay ningún entrenador que se compare con Bielsa por nombre y por historia; yo espero que sea lo mejor para Uruguay. Es un nombre muy fuerte el de Bielsa. Si es real lo de Bielsa, no hay competencia a nivel de proyecto”, dijo en abril pasado el nuevo DT de Nacional.