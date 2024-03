Recoba tras el clásico ante Peñarol: sabor agridulce, el elogio a Mejía y el penal que no le pitaron a Nacional

Tras el empate de Nacional ante Peñarol en el Campeón del Siglo por la sexta fecha del Torneo Apertura, el entrenador Álvaro Recoba realizó una valoración sobre la actuación de su equipo y se quejó por un penal en el primer tiempo, de Camilo Mayada sobre Gonzalo Carneiro, que pudo cambiar el resultado del partido.

"Nos vamos con sabor agridulce. Pudimos ganarlo o perderlo", resumió en su primera fase Recoba en la transmisión de Tenfield.

El entrenador explicó además que Nacional "jugó mejor que el rival por más minutos".

"En los primeros 15 minutos nos avasallaron, se nos vinieron, pero luego el equipo se soltó, emparejó, empezó a jugar y por momentos dominó. Hubo situaciones para los dos equipos. Hubo situaciones que no nos favorecieron. Me voy tranquilo. El fútbol no es vida o muerte. El fútbol tiene tres resultados, ganar, empatar o perder. Hoy nos toca el empate. No es lo que vinimos a buscar, y tuvimos las ocasiones para ganar".

Destacó la jerarquía de sus jugadores y tuvo un particular elogio con el golero Luis Mejía y Mauricio Pereyra: "Luis mostró que al 70% es fundamental para el equipo. Mauri (Pereyra) estaba tocado, pero son jugadores de jerarquía. Y cuando el equipo empezó a jugar, se notó".

Sobre la forma en que se retiró del estadio de Peñarol, dijo: "Me voy tranquilo, ni contento ni triste".

Consultado sobre la semana que transcurrió, comentó: "Si me pongo a escuchar todo lo que dicen me volvería loco, pienso en el trabajo, en lo que hace bien el equipo en cancha. Veníamos con intenciones de ganar. No lo logramos".

Finalmente dedicó un espacio al árbitro, Mathías de Armas.

"Felicito la actuación del árbitro pero con esto no quiero dejar pasar por alto que hay una jugada capital que es clara, en el primer tiempo. Para mi fue penal (de Mayada). Fue un penal que no se cobró. Son decisiones que se toman. Yo la vi en el entretiempo y hubo contacto. Hubo falta. No se cobró. No se empató por eso, porque también lo pudimos perder. Pero son situaciones que nos suceden seguido".