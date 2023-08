Reforma de bachillerato: cambios de nombres, Astronomía optativa y opción común en sexto

Con los votos a favor de solo dos consejeros políticos, el Codicen aprobó este martes el plan provisorio de los bachilleratos. La propuesta, que este miércoles fue informada a inspectores y las asambleas técnico docente, supone cambios de nombres, retoques en las cargas horarias, la unificación de algunas orientaciones y la posibilidad de que, en sexto año, los liceales elijan cursar un “bachillerato común” en lugar de los tradicionales diversificados.

Dado que cerca de un tercio de los estudiantes no promueve el año cuando llega al bachillerato, dado que un tercio de los alumnos cursa los últimos grados de la enseñanza obligatoria con extraedad, que uno de cada siete abandona y muchos no acaban el último ciclo, el espíritu de la reforma apuntaba a que el tránsito entre UTU y Secundaria sea más fluido (navegable), que el estudiante elija parte de sus cursos según sus intereses, y que las competencias sean los más abarcativas posible y no tan específicas como supone la división actual.

Pero las diferencias entre Secundaria y UTU hizo que el plan provisorio tuviese que contemplar los intereses de cada institución: “Hicimos los máximos esfuerzos para alcanzar los mínimos acuerdos”, reconocieron las autoridades en la presentación de este miércoles ante las asambleas técnico docente.

En este sentido, en el primer año de bachillerato (o de educación media superior, otrora cuarto de liceo o UTU), habrá un tronco de asignaturas en común como existía hasta ahora. La diferencia es que se le dará más énfasis al Inglés, la comunicación (dada por docentes de Literatura) y Matemáticas. Luego cada subsistema tendrá sus modalidades específicas que los estudiantes podrán revalidar si es que se cambian de un liceo a UTU o viceversa.

En cuarto año, a su vez, los liceos ofrecerán como optativa Astronomía, una asignatura que hasta ahora era obligatoria y que, según lo discutido en las ATD, el cambio a régimen optativo “es contradictorio con la postura del gobierno de crear una agencia espacial”. También habrán optativas de Salud y Recreación, Educación en Patrimonio, Argumentación y Debate (Filosofía), Emprendedurismo, y Territorio, ambiente y sociedad (Geografía).

En una versión preliminar de este plan provisorio se había reducido la carga de los docentes de Filosofía, pero eso no está previsto en el documento aprobado este martes por Codicen.

En quinto año de liceo (segundo de educación media superior), se unifica la diversificación biológica con la científica. Entonces los liceales podrán elegir entre tres opciones y no cuatro: Creativo-artístico, Ciencias y Tecnología, o Ciencias sociales y Humanidades.

Estos cambios, más allá de nombres, hará que se reformulen los programas de Física, Química y Matemáticas, dado que los hoy vigentes estaban pensados para cada especificidad.

En sexto año es donde habrá más cambios. En lugar de los siete bachilleratos diversificados que los liceos tienen ahora, habrá cuatro diversificados (los mismos que en quinto y se suma Ciencias de la Vida que es para Medicina y Agronomía), y se incorpora una quinta opción que es el bachillerato común.

¿Bachillerato común? Seis de cada diez carreras universitarias que se ofrecen en Uruguay no piden una orientación específica. La tendencia mundial, a su vez, apunta a una formación solida en aquellas competencias que le permiten al joven adaptarse rápido y eficaz a los cambios. Bajo ese argumento las autoridades pretendían que el bachillerato sea común, general, y que lo específico sea la excepción. Como no hubo acuerdo, se dejó como una opción “diversificada” que el estudiante opte por un bachillerato que sea más equilibrado en los énfasis y por tanto sea “común”: no tanta Matemática como Tecnología, pero no tan poca como Humanidades, no tanta Biología como en Ciencias de la Vida, pero no tan poca como el resto, y así…

En UTU, donde ya se trabajaba por áreas, habrá una reducción de las opciones de bachilleratos tecnológicos: se pasa de una veintena a 12. Sí siguen otros bachilleratos por fuera que son con convenios internacionales (como Marítimo) o especiales como Figari.

De todas maneras, Codicen pretende que el inicio de esta reforma en bachilleratos sea escalonada, por lo cual se iniciará con cuarto de liceo y UTU en 2024 y luego el resto.