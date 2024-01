Renzo López contó que rechazó ir a Peñarol por su sentido de pertenencia a Nacional

El actual centrodelantero de Independiente del Valle, el uruguayo Renzo López, reveló este jueves que Agustín Alayes lo llamó para jugar en Peñarol pero que rechazó esa posibilidad por su sentimiento de pertenencia a Nacional, club donde se formó.

López, de 29 años, se fue de Tigre de Argentina a Independiente del Valle seducido por jugar la Copa Libertadores y por un contrato por dos años.

"Me llamó el gerente deportivo del club que había una posibilidad de que pueda llegar, pero la verdad que no tenía ganas de volver a Uruguay y además soy un jugador muy vinculado a Nacional y sentía que no era el paso correcto y vine acá que tengo mucha ilusión, ya tenía todo arreglado con Independiente del Valle y no me llegaron a hacer una oferta porque al otro día ya estaba viajando a Ecuador y no me llegó ninguna propuesta", afirmó López este jueves en Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

Si bien Alayes no está trabajando activamente en el período de pases actual en Peñarol, ya que recientemente se integró al club, sus vínculos en Argentina le permitieron acceder al contacto con López, por lo que hizo esa gestión en particular.

"Uno como profesional analiza todas las propuestas, pero me siento muy vinculado con Nacional un club que me dio mucho y eso pesa a la hora de la decisión y con mi familia decidimos jugar la Copa Libertadores e Independiente del Valle me hizo una propuesta linda con un contrato largo y no lo dudé", agregó.

López contó que se quedó con la espina de no poder jugar en Nacional, club donde llegó a jugar un clásico de verano.

Fue por la Copa Bimbo de 2012 que se jugó el 13 de enero en el Centenario.

A los 70 minutos, Marcelo Gallardo lo mandó a la cancha en lugar de Renato César. El partido terminó 1-1 y en los penales, Peñarol ganó 6 a 5. En Peñarol erró Nicolás Amodio (atajó Leonardo Burán) y en Nacional fallaron Christian Núñez (desviado) y el propio Renzo López, cuyo penal fue atajado por Fabián Carini.

"El club no me apoyó ni me dio esa confianza, Carini me atajó un penal en un clásico de verano, quería otro final, me hubiese encantado hacer un gran recorrido en Nacional y disfrutar de jugar ahí, pero no se dio; por algo las cosas pasan", dijo López que entonces tenía 17 años.

Posteriormente fue cedido a Rentistas, Racing, Sud América y jugó en Extremadura de España, Plaza Colonia, Kyoto Sanga de Japón, O'Higgins de Chile, Sagan Tosu de Japón, Wanderers, nuevamente Plaza, Central Córdoba, Al Batin y Tigre, antes de llegar a Independiente del Valle.