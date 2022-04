Repetto dijo que se hizo justicia y contó por qué no habló en los partidos anteriores

El técnico de Nacional, Pablo Repetto, consiguió este sábado frente a Plaza Colonia su segunda victoria en el Apertura. Al cabo del encuentro correspondiente a la séptima fecha, expresó: "Lo sufrimos nuevamente, no el trámite, si el resultado. Casi sobre el final llegó el gol, merecido y por la forma, porque el equipo siguió apostando a lo que hacemos todos los días. Hoy la gente apoyó en un momento complicado por la ubicación en la tabla. Pero mantener el juego es lo fundamental porque a la larga nos va a dar el resultado", dijo a VTV.

Consultado sobre las razones que lo llevaron a no brindar declaraciones en las dos fechas anteriores, señaló: "En la última -contra Wanderers- estaba expulsado y por eso no hablé, y en la anterior me fui re caliente, esa es la verdad", refiriéndose al empate 1-1 contra City Torque.

El técnico volvió a resaltar que "todo el estadio aplaudió a los jugadores y eso es justicia, porque uno ve cómo trabajan, el grupo está fuerte. Entendemos que -la gente- está ansiosa, pero hoy apoyó hasta lo último".

Leonardo Carreño

José Luis Rodríguez y Daniel Bahía

Al partido de este sábado Nacional llegó con bajas: "El cambio a jugar con dos delanteros lo quería hacer antes, pero era sacrificar a Monzeglio. Necesitábamos peso de área, el equipo buscó y generó, no hay prácticamente chances del rival y eso habla bien de la parte defensiva. Nos vamos tranquilos y a pensar en la seguidilla importante de partidos que se nos viene".

Agregó Repetto que Brian Ocampo y Juan Ignacio Ramírez podrían haber estado a la orden contra Plaza, pero "les falta físicamente y queríamos que entrenaran fuerte para pensar más adelante".

Después del 4-0 contra Rentistas por la segunda fecha, Nacional no había conseguido victorias, hasta este sábado frente a Plaza Colonia.