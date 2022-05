Repetto destacó lo competitivo del grupo de Nacional: "Si me hubieran tocado rivales de otras nacionalidades, hoy no estaría tranquilo"

Pablo Repetto valoró la clasificación de Nacional a la Copa Sudamericana tras quedar eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores pese a ganarle de local a Red Bull Bragantino.

"Estoy muy contento con el resultado y el funcionamiento del equipo, hoy ganó en forma contundente. No es fácil ganar en Copa Libertadores y más contra un equipo brasileño que es el último finalista de la Sudamericana y que se jugaba lo mismo que nosotros", expresó en conferencia de prensa.

Consultado si este había sido el mejor partido de su ciclo afirmó: "Hicimos buenos partidos, el de Estudiantes fue muy bueno, pero hoy veníamos de un golpe duro por el partido con Vélez y porque en seis días jugamos tres partidos muy duros, 70 minutos con un hombre de menos contra Albion y hoy con todo lo que generaron las emociones, puede ser de los mejores, no se si el mejor, pero sí de los mejores partidos".

"Jugar copas internacionales es difícil, nos tocó un grupo muy duro por dos argentinos coperos y uno brasileño que es finalista de la última Sudamericana. Nos deja alegría el resultado, la performance por lo que veníamos viviendo. Estuvimos muy cerca, destaco la competitividad del equipo, hemos crecido como equipo, con jugadores adaptándose a jugar con la camiseta de Nacional que no es fácil por toda la exigencia que tiene. El equipo va creciendo y puede dar lucha contra cualquiera en el torneo que sea", afirmó.

Leonardo Carreño

Repetto quedó conforme con seguir en copas

"Es un sueño la Libertadores, no es fácil, el último logro internacional de Nacional fue en el 89, yo tenía pocos años, era joven. Hay que ser realistas, hoy estoy contento, no era el primer objetivo, pero el equipo estuvo a la altura, si me hubieran tocado rivales de otras nacionalidades hoy no estaría tranquilo", afirmó.

Cabe recordar que Peñarol quedó eliminado en un grupo integrado por Colón de Argentina, que nunca ganó un título internacional, y Cerro Porteño y Olimpia, equipos paraguayos. De todas formas, Repetto no mencionó a los aurinegros ni aludió a ningún grupo en particular.

"Tuvimos altos y bajos no es fácil mantener el nivel en la doble competencia. Hoy nos faltan dos fechas para el Apertura y el equipo está peleando, a un punto del puntero, y en la copa peleamos. Ojalá que sigamos con esta línea buena de resultados. En algunos pasajes del torneo local, tuvimos momentos que no queremos que sean los que tiene el equipo, por lo que esperamos tener regularidad en el juego de ahora en más", agregó.

Cándido: "Venía de cosas difíciles"

"Siempre es lindo convertir y más en casa, lo disfruté y más en el vestuario habiéndonos llevado los tres puntos, es lo que queríamos, seguir en copas", dijo por su parte Camilo Cándido, el otro que compareció a la conferencia de prensa.

Leonardo Carreño

Camilo Cándido jugó un partidazo

"La confianza me la da el cuerpo técnico y el equipo. Venía de cosas difíciles y estuvieron ahí mis compañeros y tengo que responderle en la cancha a ellos y a los que me acompañan y ni que hablar que la gente de Nacional acompaña siempre. Pero los jugadores no somos máquinas, somos seres humanos y muchas veces podemos fallar. Ahora, cuando el vestuario está unido, siempre vamos a ir para adelante", agregó.