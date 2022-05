Cáceres le agarró el gustito y volvió al Parque, ¿qué dijo Fuentes sobre las chances de contratarlo?

El defensor de la selección uruguaya y de Levante español, Martín Cáceres, estuvo nuevamente este martes en el Gran Parque Central para ver el partido que Nacional le ganó 3-0 a Red Bull Bragantino por la última fecha de la Copa Libertadores.

Su presencia volvió a generar una revolución entre los hinchas tricolores que se ilusionaron con la posibilidad de que llegue como refuerzo al club.

Cáceres estuvo el sábado en el Parque en el triunfo 2-0 contra Albion. Vio el partido en un palo junto con Sebastián Abreu y los hijos de Daniel Fonseca, Nicolás, quien juega en River Plate, y Matías, cuya ficha pertenece a Inter de Milán.

El presidente José Fuentes se movió rápidamente y se presentó en el palco para saludar al jugador y saber de primera mano sobre la posibilidad de contratarlo.

Cáceres, de 35 años, jugó la primera mitad de la temporada 2021-2022 en Cagliari donde fue separado del plantel por bajo rendimiento. El equipo se fue al descenso. En enero se enroló con Levante que hace dos semanas se fue al descenso en España.

En una improvisada conferencia de prensa al final del partido con Red Bull, Fuentes expresó cómo fue la charla que tuvo con Cáceres dejando en claro de que Nacional no tiene chances de poder hacerse de sus servicios: "Me aparecí en el palco porque si vamos a hacerla, vamos a hacerla bien", dijo Fuentes. "Pero va a seguir en Europa y además me dijo que tiene una obligación moral de que si algún día llega a volver a jugar en Uruguay va jugar en Defensor. Yo le dije que Nacional era su casa, que puede venir cuando quiera. Pero va a ser muy difícil porque además el jugador quiere seguir en Europa".