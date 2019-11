Retroceso en el mercado lanero australiano

Se percibió un etroceso en el mercado lanero australiano, con el principal indicador a mitad de camino entre los US$ 10 y US$ 11 por kilo buscando estabilidad en esos valores en el corto plazo.

Sigue la cautela en el mercado internacional –con restricciones de demanda que sigue sin presionar sobre los precios a pesar de los bajos stocks– y en la plaza local la mayor fluidez se da en lanas medias con referencias y muy pocos negocios en las finas.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 10,57 por kilo base limpia perdiendo 1,2% o 13 centavos en la semana. En el acumulado del ciclo 2019/2020 –que comenzó el 1° de julio– el IME retrocede 11,84%.

En la divisa australiana el indicador cerró en AU$ 15,55 por kilo base limpia también cayendo 1,2% en la semana. En el acumulado de la zafra cae 9,3%.

En Australia la comercialización bajó en los últimos remates. Si bien los principales compradores están con bajos stocks, no hacen grandes compras y se mantiene con niveles de existencias reducidas.

En el mercado local la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana pasó esta semana más valores de referencias para lanas finas. Para lotes entre 19 y 19,9 micras el valor reportado fue de US$ 7,50 por kilo grifa verde. Un año atrás, la referencia para lanas entre 20 y 20,9 micras grifa verde era de US$ 8,72 por kilo.

En lanas de 22 a 22,9 micras la gremial pasó un valor de US$ 6 por kilo grifa celeste y por lotes de 23 a 23,9 micras de US$ 6,10 por kilo grifa verde. Un año atrás las referencias por lanas entre 23 y 23,9 micras era de US$7 por kilo grifa celeste y de US$ 7,38 por kilo grifa verde.

Para lotes de 28 a 28,9 micras los consignatarios pasaron referencias de US$ 2,50 por kilo sin acondicionar, el mismo nivel que un año atrás. Operadores consultados dijeron que este es el sector de ventas más fluidas, mientras que por los lotes de este micronaje con grifa los productores tratan de conseguir valores más altos.