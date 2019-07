Ricas, rápidas y caseras: galletitas de queso crema para hacer con tus hijos

Este blog fue publicado originalmente en el blog Not Only Salad.

La cocina está entre las actividades favoritas de mi hijo, por eso me he pasado haciendo recetas simples en las que él me pueda dar una mano. Estas galletitas son perfectas porque requieren re pocos utensilios, tiene ingredientes simples, y se hacen bastante rápido. Además, no hay nada más lindo que tomar la merienda juntos comiendo algo casero.

Cuando vean la receta ¡van a ver lo fácil que es! Traté de despojarla de utensilios eléctricos como la batidora, y llevarla al nivel más básico posible para que los chicos puedan hacerla bastante solos y se sientan orgullosos por eso. Los ingredientes también son comunes y corrientes. Van a ver que lleva manteca, harina, azúcar, polvo de hornear, vainilla, un huevo, y queso crema.

Pueden hacer la receta tal cual, con 3 Cdas de queso crema y 1/2 Taza de manteca, o pueden sustituir parte de (o toda) la manteca con queso crema. Hay quesos en versión tradicional y en versión light, y pueden optar por el tenor graso de la receta usando el que más les guste.

*Stephanie Rauhut es gastrónoma profesional y autora del blog Not Only Salad. Estudió cocina en Uruguay, en Francia, y tras haber tenido durante varios años su empresa de pastelería, se dedica actualmente a la comunicación gastronómica y de viajes.

Ingredientes 2 Tazas (240 gr) harina 0000

½ cta polvo de hornear

¼ cta sal

½ Taza (100 gr) azúcar

3 Cdas queso crema

1 huevo

½ Taza (100 gr) manteca a temperatura ambiente

1 cta vainilla