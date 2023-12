Ricky Sarkany recordó a su hija: "Tuvo una vida maravillosa"

En una entrevista con Fernando Dente, Ricky Sarkany se emocionó al recordar a su hija Sofía, que en marzo del 2021 falleció a los 31 años producto de un cáncer de cuello de útero.

“Es un programa que me cuesta mucho hacer. Me emociona mucho escucharte hablar de cualquier cosa. Hoy te estudiaba y lloraba en mi casa mientras veía y leía tus entrevistas. Tenés algo, como un ángel, una luz, podes estar contándome la historia de esta copa que a mí me conmueve. Y no quiero dar muchas vueltas alrededor, más allá de lo que pasó con tu hija Sofi. Yo te escucho y algo me resuena”, le dijo Dente a Sarkany.

“Son esas cosas que uno dice, empieza a notar ‘¿por qué me pasan las cosas malas que no me deberían pasar?’, pero no se cuestiona por qué le pasan todas las cosas buenas que a uno le pasan. Yo me debo cuestionar millones de cosas, pero tuve el privilegio de vivir veintipico de años con ella y de disfrutarla como la disfrutamos. Ella tuvo una vida maravillosa”, respondió Sarkany.

“Y si hablamos de transformar, nosotros transformamos un pedazo de tela en un zapato, y vos transformas una hora de programa en algo donde la gente se queda frente al televisor viendo tu brillo interior”, agregó.

Sarkany se refirió a la muerte de su hija: “Una es transformar el dolor más grande y más profundo que uno puede tener, en el recuerdo más hermoso; transformar una lágrima en una sonrisa. Nosotros si algo tenemos es sonreír, y sonreír es lo más barato que hay en el mundo, porque no es que uno se siente mejor cuando sonríe, la otra persona se siente mejor cuando te ve sonriendo. Es distinto a si te ve enojado, preocupado. Algo que nos caracteriza siempre es sonreír, esa sonrisa maravillosa”.

Sarkany contó que aprendió mucho de su hija, principalmente durante su tratamiento: “Hay dos maneras de vivir la vida: como si nada fuera un milagro, o como si todo fuera un milagro. Es solamente el momento en que amanezca para que uno pueda hacer algo, y que ese día que nos toque irnos nos hayamos ido sabiendo que hicimos algo para dejar un mundo mejor, ya es maravilloso. La llevábamos a hacer unos estudios y nos decía ‘no vayas a llorar, papi’”.

En especial, tanto Sarkany como Dente se emocionaron al escuchar la canción Forever Young, de Alphaville: “Es el tema que más le gustaba a Sofía, es el tema con el que se despidió de este plano”.

“Yo no estuve, pero sí estuvieron mis hijas Josefina, Clara y Violeta. Y me dijeron que cuando se fue, fue hermoso. Yo no encontraba qué había hermoso. Cuando le pusieron el tema y le hablaban, la acariciaban, el pulso le iba bajando y entró la enfermera y dijo ‘no sé qué están haciendo pero el pulso se normalizó'. También se le cayó una lágrima, ella estaba intubada. Entonces, uno empieza a pensar ciertas cosas. Y con este tema, que es el que más le gustaba, la abrazaban. La verdad es que no sé si puedo repetir ‘fue hermoso’, pero el día que me pase no quiero que nadie esté triste, yo quiero que todo el mundo esté feliz porque yo fui feliz con todas las cosas que me pasaron. Yo se lo dije a algunas personas especiales: tuve una vida maravillosa, fue muy doloroso lo que pasó, yo te aseguro que Sofía fue inmensamente feliz”.