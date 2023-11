Marisa Brel se emocionó con un mensaje de su hija Paloma, quien se curó de un cáncer cerebral

Marisa Brel se erige como un vivo ejemplo de resiliencia. Según su propio relato, en diversas etapas de su vida ha debido reunir coraje para sobreponerse a las adversidades. Hace más de dos décadas, su empeño por concebir a Paloma, su primogénita, fruto de su unión con Carlos Evaristo, la llevó a enfrentar los desafíos de tratamientos de fertilización asistida que también le otorgaron a Timoteo, de 11 años.

Después de años de disfrutar la felicidad familiar, la tranquilidad se vio sacudida en junio de 2018 con una noticia estremecedora. En el Instituto Fleni, le comunicaron a Marisa que su hija, con apenas 16 años en ese momento, debía someterse a una operación urgente debido a hidrocefalia causada por un tumor cerebral.

"Todo dio un vuelco, no podía ni pensar. Preguntaba a los médicos si podían operarla al día siguiente, pero me dijeron que no había tiempo. En dos horas, Paloma estaba en el quirófano, luchando por su vida", recordó Marisa en una entrevista en el programa "Entre Nos" de Tomás Dente, emitido por Net TV. A pesar del dolor, la adolescente se recuperó de manera asombrosa.

Su vida volvió a la normalidad, y la enfermedad quedó en el pasado. "Fue un milagro, una gran maestra. No derramó una lágrima y dijo, 'lo que haya que hacer lo hacemos'. No sé qué hubiera hecho si Paloma no lo hubiera logrado", expresó la periodista con la voz quebrada. "Ahora lo recuerdo con valentía, con admiración a Paloma. Mucha gente rezó por su salud, y Paloma volvió a nacer, en el día del periodista. ¡Cómo no va a ser mi maestra de vida!", manifestó.

En esta ocasión, mientras Marisa participaba en el programa de Tomás Dente, el conductor la sorprendió con un video especial. "¿Cómo te llevas con Paloma? ¿Te dice que te quiere?", preguntó Dente. "No, ya no. En realidad, si le digo 'te amo' veinte veces al día, ella me responde: 'yo también'", compartió entre risas. Dente, con picardía, le preguntó: "¿Sabes cómo se llama este programa?". "Sí", respondió tímidamente Brel, "Entre Nos, ¿qué pasó?". "Hoy, tu escorpiana preferida está entre nosotros", reveló el conductor.

A continuación, se mostró a Paloma en la pantalla mientras le enviaba un emotivo mensaje a su madre en vivo. "Bueno, mamá, sabes que no soy la mejor para estas cosas, para decir cosas lindas, pero te diré algo muy bonito. ¡Feliz cumpleaños de madre porque hoy, hace exactamente 21 años, estabas a punto de vivir lo mejor de tu vida, o sea, yo!", comenzó Paloma de manera graciosa.

El conmovedor posteo de Marisa Brel al cumplirse 5 años de la recuperación de su hija

"Gracias por todo, por ser un ejemplo como mamá, por todo lo que nos das, por el amor, el cariño, las sorpresas y por siempre estar. Te quiero mucho, Timoteo no te lo dijo porque le da vergüenza, pero él también está súper agradecido por todo, y bueno, tenemos mucha suerte de tenerte como mamá", concluyó la hija mayor de la panelista del Debate de Gran Hermano.

Visiblemente conmovida, Marisa expresó su sorpresa y admiración. "Sé que Paloma me ama, pero no le gusta salir en público, y menos para dedicarme unas palabras", afirmó. "Tiene muchos valores. Estoy muy orgullosa de ella, primero porque es buena persona, tiene buena madera, tiene muchas cosas parecidas a mí, aunque eso la enoje un poco. Pero es muy amiguera como yo, muy leal, muy trabajadora y también muy rebelde", ejemplificó la periodista, todavía emocionada por el mensaje de su hija mayor.