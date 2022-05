“Risas y más risas”: Diente López se defiende de acusaciones de llegar tarde a una práctica

El delantero uruguayo de Tigres de México, Nicolás “Diente” López, negó este martes haber llegado tarde a un entrenamiento, luego de que medios deportivos aztecas dieran esa información y anunciaran que iba a ser multado junto al venezolano Yeferson Soteldo, quien habría cometido la misma infracción.

Ambos jugadores no acudieron a la hora pactada al entrenamiento que se iba a realizar en el Estadio Universitario, informaron medios deportivos mexicanos, por lo que se perdieron la sesión de video del director técnico Miguel Herrera.

@TigresOficial

Nico López

Por ese motivo, ambos jugadores recibirán una sanción de parte del club, la que no les impedirá estar a la orden para el partido de este jueves en el Estadio Azteca ante Cruz Azul, por la ida de los cuartos de final del Clausura 2022.

EFE

El venezolano Soteldo

“Jamás llegué tarde”

Tras la divulgación de la noticia, Nicolás López reaccionó en sus redes y negó haber llegado tarde a la práctica.

"Se está hablando de que hoy llegué tarde a entrenar. Quiero dejar en claro que no fue así. Llevo dos años y poco en Tigres y jamás llegué tarde", escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

Los mensajes de Nicolás López para negar que llegó tarde a los entrenamientos

En otra publicación, señaló: “risas y más risas”, al compartir una captura de una noticia sobre su “llagada tarde”.

El club también se manifestó al respecto y el presidente Mauricio Culebro dijo no saber si el uruguayo había llegado tarde.

“Desconozco si llegó tarde o no. Nico López tuvo un problema estomacal el fin de semana, no sé si tuvo que ver con eso. A lo mejor, de repente, hay situaciones que nos pasaron a todos, de trafico o así. El grupo está comprometido, no creo que haya tema con eso”, expresó Culebro.