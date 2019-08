River Plate y Peñarol juegan en el Saroldi por la punta de la serie B

Luego de la pobre imagen que dejó el pasado domingo en el 0-0 ante Juventud en el Campeón del Siglo, Peñarol visita a River Plate en busca de un lavado de cara en el partido previo al clásico.

El técnico Diego López volverá al Saroldi y no la tendrá fácil para armar el mejor once: Guzmán Pereira está suspendido al igual que Rodrigo Abascal, Walter Gargano no entrenó prácticamente en toda la semana porque debió viajar a México, mientras que Darwin Núñez no fue tenido en cuenta a la espera de que se solucione su transferencia.

Lo esperará el equipo de Jorge Fossati, que viene de empatar 1-1 con Nacional en el Parque Central y que demostró tener armas para complicar a equipos de mayor jerarquía.

Detalles

Estadio: Parque Saroldi.

Árbitro: Andrés Cunha.

River Plate: Gastón Olveira, Claudio Herrera, Agustín Ale, Joaquín Fernández,, Sebastián Píriz, Maximiliano Calzada, Nicolás Rodríguez, Diego Vicente, Joaquín Piquerez, Matías Alonso y Matías Arezo. DT: Jorge Fossati.

Peñarol: Kevin Dawson, Giovanni González, Fabricio Formiliano, Enzo Martínez, Gabriel Rojas, Jesús Trindade, Matías De los Santos, Agustín Canobbio, Ignacio Lores, Luis Acevedo y Lucas Viatri. DT: Diego López