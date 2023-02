Robo de vehículos aumentó 3,1% en 2022: ¿Por qué es importante esta cifra?

El cierre de año es época de balances. En el Ministerio del Interior significa pasar raya y ver cómo han evolucionado las denuncias de delitos a lo largo del año, según la zona, tipo de delito y cantidad. En ese sentido, hay delitos más relevantes –a la hora del análisis sobre su evolución– que otros.

“Las cifras de denuncias a mí no me dicen nada, porque la gente ya no denuncia. Y los homicidios son el único delito que no se puede esconder, porque allí está el cadáver", dijo, sin vueltas días atrás la exasesora del Ministerio del Interior, Martha Valfre.

Sin embargo, hay otra cifra de denuncias que también sirve para ver la evolución de la inseguridad. Se trata del robo de vehículos que, según las cifras de delitos publicadas por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del ministerio, aumentó 3,1% en 2022 respecto a 2021.

¿Por qué es importante esta cifra? El asesor del Ministerio del Interior Diego Sanjurjo dijo a El Observador en febrero de 2022 que la gran fiabilidad de la medición de este delito se debe a que para cobrar el seguro hay que denunciar el robo. Por ende, el subregistro es extremadamente bajo.

El subregistro es uno de los grandes problemas que adolecen el resto de las denuncias de delitos. Dependen de que las víctimas denuncien y el porcentaje de quienes no lo hacen es difícil de estimar y en Uruguay no hay datos certeros sobre ese tema. También es complejo poder estudiar si ese porcentaje que no denuncia varía a través de los años.

El criterio de Sanjurjo respecto a la fiabilidad de estos datos es una cuestión de consenso entre los técnicos que estudian la seguridad. Durante todo este período, aumentó 3,1%, fundamentalmente por el incremento de robo de motos. El aumento de los robos de este tipo, fue de 7,6%. Mientras tanto, el robo de autos descendió 1,4% respecto al año anterior.

Se trata del primer incremento anual de este delito desde que asumió el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Hasta ahora, pandemia de por medio, solo se habían registrado descensos. En la comparación interanual, las denuncias de hurto –en general– incrementaron 1,1% y las de rapiñas bajaron 5,9%.

Los homicidios, el otro delito que no se puede esconder, aumentaron un 25% en 2022 respecto a 2021. Es decir, mientras la mayoría de las denuncias de delitos bajan, los dos índices que prácticamente no tienen subregistro suben.

La zona con más robos

El 12,6% de los robos de autos y motos de Montevideo durante 2022 ocurrieron en Parque Batlle. De esa forma, se mantiene la tendencia histórica que marca a esta zona como la que más sufre este tipo de delitos a nivel país.

En setiembre de 2022, El Observador recorrió la zona y los vecinos encontraron infinidad de motivos por los que esto es así. En algunos casos lo atribuyeron a la oscuridad del parque, el fácil acceso a Avenida Italia y la presencia del Estadio Centenario que hace que los días de partido se colmen de autos sus alrededores.

Pero los investigadores le encontraron otra explicación. Esta es la gran cantidad de centros asistenciales que hay en un área reducida, además de la terminal Tres Cruces. En estos lugares trabaja mucha gente que va en autos y motos y que trabaja por la noche. Eso hace que, cuando está oscuro, aún haya una gran densidad de vehículos en la calle a diferencia de, por ejemplo, una zona de oficinas.

Las intenciones de contenerlos

El cuerpo policial comunitario orientado a resolver problemas (PCOP) tuvo dos experiencias –la última de ellas en 2021 en Parque Batlle– con programas intentando reducir los hurtos de vehículos.

"Se trata de hacer una análisis de la zona y decir acá se podrían podar los árboles, poner cámaras, iluminación de esta forma, repartir volantes, juntar los grupos vecinales que hay para que hagan también su trabajo. El policía tradicionalmente lo que hace es responder a un hecho aislado, sucedió un delito y atiende a la víctima. Esta modalidad que es lo que teóricamente se llama policiamiento orientado a problemas busca averiguar qué factores favorecen el delito en esta zona para trabajar sobre ellos", dijo el director del Programa de Seguridad Ciudadana, Diego Sanjurjo, a El Observador en agosto del 2021.

En ese entonces, se registró una leve disminución, pero luego volvió a subir. De esa experiencia pudieron obtener un mapa de calor que establece cuáles son los puntos más complejos, horarios y experiencias que ayudaron a afinar el perfil de este crimen.