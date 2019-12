Romance, boxeo, clásicos y divorcios: cuatro opciones para mirar este fin de semana

Marriage Story

Potencial candidata a múltiples Oscar, alabada en sus pasajes por el circuito de festivales e integrante de distintas selecciones de las mejores películas del año, esta historia de matrimonio toma una página del manual de Kramer vs Kramer, pero trayendo el relato al presente. Una pareja, interpretada por Scarlett Johansson y Adam Driver, con un hijo en común y una vida compartida, descubre cómo su vínculo se rompe, y la única salida es el divorcio. Nacida de la experiencia de su director, Noah Baumbach (autor de algunos clásicos recientes del cine independiente estadounidense, como Frances Ha e Historias de familia), con el divorcio de sus padres, y el suyo propio con la actriz Jennifer Jason Leigh, presenta una combinación de comedia y drama que se apoya sobre todo en el trabajo de su dupla protagónica y el de la actriz Laura Dern, en el rol de la abogada que gestiona la separación. Disponible en Netflix.

Las películas que nos formaron

En una línea similar a la serie The toys that made us, esta miniserie documental repasa la creación y algunos secretos de los detrás de escena de cuatro clásicos del cine de las décadas de 1980 y 1990: Mi pobre angelito, Cazafantasmas, Duro de matar y Dirty dancing son las primeras en aparecer en esta serie. Cuatro filmes que rompieron algunos estereotipos o los alteraron, que innovaron en efectos especiales, guiones y recursos para convertirse en clásicos de sus respectivos géneros, que marcaron a distintas generaciones y cuyo legado sigue vivo aún hoy. Directores, actores, guionistas y productores cuentan en estos episodios de menos de una hora, y que pueden verse en cualquier orden, las historias detrás de las historias, que en ocasiones son tanto o más divertidas que lo que se vio en la pantalla. Disponible en Netflix.

Creed II: defendiendo el legado

Después de que en 2015 la película Creed renovara y resucitara la saga del boxeador Rocky Balboa, se anunció una segunda parte para la historia de su heredero, Adonis Creed, el hijo de su rival y amigo Apollo Creed. En esta segunda entrega, el joven peleador es el campeón mundial y está dispuesto a empezar una nueva vida como padre de familia, lejos del ring. Sin embargo, la inesperada aparición de Viktor Drago, hijo de Iván Drago, el hombre que mató a su padre en una pelea, le pone por delante un nuevo desafío que puede llevarlo a perder su título, a su familia y hasta su propia vida. Con la tradicional combinación de melodrama, acción y peleas que ya son marca de la saga, esta secuela baja el nivel con respecto a la primera, pero no deja de ser entretenida, y superior a varias de las secuelas de Rocky. Disponible en NS NOW.

Perdí mi cuerpo

No es habitual que las películas de animación sean premiadas en el festival de Cannes. Pero esta lo hizo. Este filme francés, que comparte guionista con Amelie, cuenta el romance entre dos jóvenes parisinos: Naofel y Gabrielle. Mientras tanto, una mano cercenada recorre los tejados de la capital francesa buscando regresar a su cuerpo, mientras recuerda la vida de su propietario original. Pasaron varios años desde su anuncio en 2011 hasta su estreno, mientras su guionista pensaba cómo plantear esta historia, a la que ha comparado con un puzle que se va armando a medida que avanza la trama, y que además está basada en la novela Happy Hand, de Guillaume Laurant. Finalmente se estrenó, triunfó en la Semana de los Críticos del festival francés, y enseguida fue adquirida para su distribución internacional. Disponible en Netflix.