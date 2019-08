Rosalía se cuela en la playlist veraniega de los Obama

Con altura, de Rosalía y J Balvin es una de las 44 canciones que forman parte de la playlist que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama y su esposa Michelle pasaron escuchando este verano. Ahora resta imaginar a la pareja bailando al son del hit reggaetonero de la cantante española.

"Con el verano a punto de terminar, aquí les dejo una muestra de lo que Michelle y yo hemos estado escuchando, algunas nuevas, otras viejas, unas rápidas y otras lentas. Espero que la disfruten", escribió en su cuenta de Twitter.

La lista incluye estilos musicales bien diversos: desde Drake y Rihanna -que ocupan el primer puesto con "Too good", Beyoncé y Jay-Z, hasta Stevie Wonder y Frank Sinatra. También aparecen Shawn Mendes, Camila Cabello, The Black Keys y los Rolling Stones.

With summer winding down, here’s a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz