El mensaje de Miley Cyrus para defenderse de acusaciones de adulterio

"Acepto que la vida que he escogido vivir implique que sea totalmente transparente y abierta con mis fans. Lo que no puedo aceptar es que se diga que estoy mintiendo y ocultando un adulterio que no he cometido. No tengo nada que esconder", escribió Miley Cyrus en sus redes en respuesta a las acusaciones de adulterio tras divorciarse de Liam Hemsworth.

Los rumores aparecieron luego de que se separara después de 8 meses de matrimonio y diez años de noviazgo, y la fotografiaran durante sus vacaciones con una mujer.

El sitio Daily Mail publicó fotos en las que se ve a la cantante besándose con Kaitlynn Carter, una bloguera con la que ya había sido vista antes, y que además es la expareja de Brody Jenner, uno de los hijos de Caitlyn Jenner (padrastro de las Kardashian). Según People, Cyrus, que se declaró pansexual en 2015, se tomó esa foto durante sus vacaciones en el norte de Italia.

En su mensaje en las redes, la cantante admite haber "jodido y engañado" en relaciones anteriores y haber perdido contratos millonarios y papeles de cine por consumir drogas, entre otras cosas. "No solo he fumado, también he defendido la marihuana y experimenté con drogas. Mi mayor hit hasta el momento es acerca de aspirar líneas en el baño. Debe haber más desnudos míos en internet que de cualquier otra mujer en la historia", confiesa Cyrus.

También recalcó que con Hemsworth estaba "comprometida en serio". "Me rehúso a admitir que mi matrimonio haya terminado por un engaño. Pero ahora tuve que tomar una decisión saludable para dejar mi vida previa atrás. Soy más feliz y saludable de lo que sido en mucho tiempo. Pueden decir que soy una boca sucia, fumadora de marihuana y que estoy haciendo twerking, pero no soy una mentirosa. Me enorgullece decir que estoy en un lugar diferente del que estaba cuando era más joven".

En instagram, el post de la cantante tiene más de 4 millones de 'me gusta'.

"Liam y Miley decidieron separarse", indicó el representante la cantante de 26 años, en un comunicado citado por People en la noche del sábado. "Se mantienen como padres devotos de todos los animales que comparten, mientras se toman este tiempo aparte de manera afectuosa", precisó.