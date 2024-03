Sabrina Rojas y el Tucu López se habrían reconciliado: los detalles

Después de los rumores que vincularon a Sabrina Rojas con Ulises Bueno, especialmente tras su participación en el último videoclip del cantante, ahora se sugiere que la actriz podría estar cerca de una reconciliación con el López.

Facundo Ventura sugirió en Empezar el día, el programa presentado por Yuyito González en Ciudad Magazine, que existe una alta probabilidad de reconciliación entre Sabrina Rojas y el Tucu López.

“Sabrina Rojas estuvo el fin de semana viendo Sinvergüenzas, obra en la que participa justamente el Tucu . Y como fue la última función de esta obra, siempre hacen un agradecimiento al final, y estaba ella en el teatro”, añadió y concluyó: “Ella dijo que había ido a ver la obra pura y exclusivamente para verlo al Tucu”.

El locutor ya había hablado de una posible reconciliación con la rubia. A pesar de haber visitado a Rojas en Villa Carlos Paz, donde está realizando la temporada de verano e incluso quedarse a dormir en su departamento, López dejó en claro que este encuentro no implicó una reconciliación, a pesar de las especulaciones que surgieron en redes sociales y medios.

Sabrina Rojás y el Tucu López

En una entrevista profunda con Agarrate Catalina, el programa radial conducido por Catalina Dlugi en La Once Diez, el actor no descartó la posibilidad de retomar su relación: “No tengo tiempo ni ganas para el amor. He tenido dos años hermosos años con Sabri y los chicos, y terminó todo muy armónico. No le cierro las puertas a nada. Si nosotros podemos resolver algunas cosas, podemos volver, capaz no. No ando buscando el amor, no ando buscando enamorarme”, expresó.

“Si hay algo que hice con Sabrina fue acoplarme a su vida. Yo llevaba a los chicos a los actos del colegio cuando Sabri laburaba, los llevaba al colegio o al médico. Fueron cosas que se fueron sumando, cosas que no pudimos resolver y se vino la temporada encima”, agregó.