Salud mental y formación: cómo viven los futbolistas uruguayos, cómo combaten la depresión, y un delicado paradigma a cambiar

Cada fin de semana, un gol o una atajada, un triunfo o un título, en ese combo que viene potenciado por la pasión de los uruguayos por el fútbol saca a uno de nosotros de la vida terrenal y lo coloca a andar en una montaña rusa cuyas derivaciones son inimaginables e impredecibles.

¿Sabías que la salud mental es uno de los temas que más preocupan en el fútbol uruguayo? Y que para ello la Mutual de Futbolistas creó el programa Más Mutual, que atiende las situaciones más delicadas del fútbol, para prevenir un final trágico o una historia traumática que coloca a quien en algún pasaje de su historia deportiva fue circunstancialmente héroe, pero termina arrastrado al peor costado de la vida.

La historia de Sebastián Canobra, el exfutbolista vicecampeón del mundo sub 17 en 2011, generó esta newsletter Entre líneas (No todos son Suárez ni Cavani: los efectos devastadores del fútbol y el vicecampeón mundial que a los 29 años vive en la calle) y las reacciones de los lectores y el interés por un tema tan delicado, derivó en una charla con Nicolás Bava, licenciado en sicología especializado en deporte, que desde 2021 dirige el programa Más Mutual, que diseñó junto a la gremial, y que mostró el costado más terrible del fútbol, que pocos conocen, que se transforma en un pozo profundo y oscuro, en el que muchos caen y del que cuesta una enormidad salir.

Impulsados por los padres, en un modelo arraigado en la sociedad en la que vivimos, todos los niños quieren ser Luis Suárez y Edinson Cavani. Sin embargo, esa condición está reservada para ellos y extendida, circunstancialmente, a otros que se pueden contar con los dedos de una mano.

Entonces, la charla con Bava toma este tono, a partir de la experiencia que ellos mismos comenzaron a recorrer a partir de una pregunta que realizaron.

“¿Qué es para vos un futbolista? Dinero, imagen, fama. ¿Sabías que eso es lo más lejano a la realidad? Porque la situación en general es bastante angustiante de los futbolistas profesionales que son unos 1.000 en Uruguay. Angustiante en todo sentido, en lo económico y también en su formación vital, porque hay un aspecto clave en el que tenemos que apuntar fuertemente: lo que estamos haciendo desde la base. Desde el baby fútbol en Uruguay donde el concepto que se maneja es: “Mi hijo es jugador de fútbol”, “Mi hijo es el que me va a salvar económicamente a mí y a toda mi familia”. Allí empieza a crecer un árbol torcido. A su vez, en ese proceso, a ese niño que tiene la suerte o mala suerte de ir avanzando en su trayecto en el fútbol profesional se le irán amputando cada vez más habilidades”.

A raíz de esta problemática, nació este programa que trabaja en tres aspectos claves: la salud mental, la formación académica de los futbolistas y la preparación para el retiro del fútbol, uno de los momentos más traumáticos por el que atraviesan los jugadores.

Bava, quien no fue futbolista pero se vinculó al deporte a través de la psicología con una empresa de proyectos deportivos, inició este proceso hace años en un trabajo con clubes y federaciones en todo el país “buscando financiamientos y armando proyectos” y a través de su profesión se hizo “un panorama global del deporte en Uruguay, de sus problemas y de su potencial”.

Abordando diferentes aspectos vinculados al deporte, y contactados con todo el universo deportivo, en ese viaje, explica Bava, “apareció la Mutual y empezamos a avanzar en el programa Más Mutual en base a las problemáticas más importantes, por esa razón el programa hace foco en la formación integral del futbolistas a través de tres ejes: salud mental, educación y distintas transiciones, desde el futbolista profesional al retiro, desde el futbolista juvenil al profesional y desde el del interior a Montevideo”.

Para el sicólogo especializado en deporte, cualquiera de los tres ejes sobre los que avanzan son traumáticos para el futbolista.

“Son momentos complicados y, como podemos desarrollar, el fútbol en Uruguay es un ambiente que predispone a un montón de situaciones más traumáticas aún. Es todo más. Por ejemplo, el nivel de suicidios en Uruguay está en el nivel más alto de las Américas a nivel sociedad, y el fútbol, a su vez, es un ambiente favorecedor de ese tipo de situaciones. Entonces, por un montón de circunstancias que hacen al fútbol uruguayo en la actualidad, entendimos que era pertinente lanzar este programa. En el año que se dan las situaciones de Morro García y Willy Martínez, decidimos iniciar con el departamento de salud mental”.

Inés Guimaraens

Nicolás Bava, licenciado en sicología especializado en deporte, responsable del programa Más Mutual

Así continúa la charla con Bava:

¿El origen del programa Más Mutual se da por estas situaciones que comentás?

No. Ya veníamos trabajando desde hacía un año en la Mutual sobre este proyecto, pero el departamento de salud mental fue lo primero que comenzamos para dar una señal y contención en medio de la pandemia. La pandemia hizo un zoom complicado especialmente en futbolista que jugaban en Argentina y en Chile, donde el encierro fue muy duro y vimos situaciones bastante complejas. Dos años y medio después de haber lanzado este programa, estamos muy contentos porque entendemos que fue un éxito y se han atendido las necesidades. También, por otro lado, te empezás a meter más y cada vez te preocupa más.

¿Por qué?

Empezás a ver la problemática de otra manera. Hay un aspecto clave al que tenemos que apuntar, el baby fútbol en Uruguay, a partir de este concepto: “Mi hijo es jugador de fútbol”, y el hijo como salvación económica de la familia. Allí empieza a crecer un árbol torcido y en ese proceso se le van amputando cada vez más habilidades al niño.

¿Cuáles son esas habilidades?

Con todo lo que está asociado a esta frase: “Vos dedicate a jugar al fútbol”. Todo lo demás ya no lo hace, entonces no lavan, no planchan, no se cocinan, no van al supermercado, no hacen lo que realizan todos los niños.

¿Los atrofian?

Algo así. Son como bonsáis. Dejan el liceo. No estudian. Entonces, ¿cuál es el futuro de ese joven? Si es Suárez o Cavani, económicamente estará salvado, pero eso no existe, es mentira. Todos los demás futbolistas, con mucha suerte, tienen un sueldo medianamente digno, si es que lo cobran durante un año, y a la siguiente temporada no saben si renuevan o no, si se lesionan o no. Y cuando dejan de jugar al fútbol, ¿al mes siguiente qué hacen? No cobran más y no saben hacer nada. Esa es la realidad que se vive en Uruguay, en donde en la actualidad estamos formando, en números gruesos, a 65.000 gurises todos los años bajo ese paradigma. Es una demencia. Tanta demencia, y que no lo vemos porque hay un velo enorme que tenemos, que hoy en día vas a cualquier partido de baby fútbol en Uruguay, donde teóricamente son niños jugando y lo que menos ves es alegría. Tenemos 2.000 partidos por fin de semana poniendo niños a jugar un juego que no les da gracia. Eso debería ser una alarma gigante. Los niños juegan para divertirse, construir y compartir. Entonces, ya partimos de la base que está mal, y todo lo que viene después es peor.

Más de 200 procesos individuales de consulta con sicólogos

¿Esa etapa la abordaron?

Actualmente Más Mutual atiende a los jugadores profesionales, que son los socios de la Mutual, a los exfutbolistas aunque no sean socios de la Mutual y estamos yendo a formativas, aunque tampoco son socios. La estrategia global es seguir con Más Mutual, trabajando el problema que está arriba de la mesa: el futbolista que está desbordado, que está vacío, que no sabe qué hacer. Eso lo vamos a seguir trabajando. Vamos en más de 200 procesos individuales de consulta con sicólogos en poco más de dos años. Procesos de seis, ocho o 10 sesiones cada uno, además de talleres.

La estrategia global incluye apuntar a formativas con tutorías, esto implica que haya un tutor cada 10 pibes. Implica hacer un seguimiento educativo a esos 5.000 jugadores y un programa para el fútbol infantil para formar formadores con una cabeza distinta. Y que esos formadores vayan formando a otros, y de a poco que ellos vayan taladrando esta cultura demente que estamos teniendo actualmente.

Inés Guimaraens

Nicolás Bava, licenciado en sicología especializado en deporte, responsable del programa Más Mutual

¿Estamos frente a un proyecto a largo plazo?

Apuntamos a cambiar el paradigma. No es antojadizo. ¿Por qué? Primero, porque nos apasiona. Segundo, podríamos quedarnos trabajando solo con los socios de la Mutual, pero en ese caso nos transformaríamos en bomberos, apagando incendios permanentemente, y nunca conseguiríamos prevenir. Entonces, ¡vamos a prevenir! Además, tenemos el fútbol, y el fútbol es Uruguay. En estos días está en clave negativa, pero en realidad se tratan de grandes instrumentos la escuela y el fútbol, porque hay clubes por todos lados. Tenemos el gancho, el fútbol es la carnada, y debemos partir de este concepto, inverso al que siempre se impulsó: si no estudiás no jugás. Vamos a cambiar, utilizando el fútbol como herramienta de transformación social. No podemos tener en Uruguay 800.000 personas sin ciclo básico. ¿Qué está pasando?

¿Cuántos futbolistas están estudiando?

¿En qué consiste el programa de educación que están abordando?

Tenemos más de 500 futbolistas estudiando en este momento. Comenzamos Más Mutual con la mitad de los futbolistas sin ciclo básico terminado y logramos que casi 200 lo terminaran. El objetivo para este año es no tener más futbolistas sin ciclo básico terminado. Además, comenzamos el año pasado un bachillerato deportivo de UTU, con 30 jugadores. Seguramente este año iniciaremos con otros 30 y buscamos terminar el año con casi 100 futbolistas terminando bachillerato con ese sistema. Además de cursos de educación formal.

La tercera pata de este programa es acompañar al jugador en el retiro. ¿Qué camino recorren?

Es otro tema. Si nos proyectamos a 10 años, esta problemática no la deberíamos tener porque un futbolista va a comenzar su proceso formativo en el fútbol y mientras tanto se va preparando para la vida. Si juega al fútbol, perfecto, pero si en un momento se retira no ocurre nada porque esa persona tendrá cinco o seis herramientas para desarrollarse. ¿Actualmente qué ocurre? Se plantea un duelo de vida, de identidad, porque el futbolista en Uruguay es futbolista toda la vida, porque no hace otra cosa.

¿Cuál es la problemática más común en la salud mental en fútbol?

A nivel de síntomas, depresión y ansiedad. Entiendo que lo que hay atrás de eso es un gran vacío existencial, de vida. Pasa en la sociedad en su conjunto y es un tema más filosófico, en donde en algunos lugares del planeta estamos alcanzando el punto en el que las necesidades básicas están medianamente satisfechas y hay un vacío existencial de qué hago y qué no. Pero en el futbolista uruguayo se da, por lo que te comentaba, que están seteados para ser futbolistas, y nada más. Entonces existe ese vacío, juegan dos horas al fútbol y no hacen más nada. ¿Y cuando no está el fútbol, qué? No hay nada a su alrededor y están limitados por más que están conectados con el celular.

Inés Guimaraens

Nicolás Bava

¿Cómo están intentando cambiar ese escenario?

Brindándoles herramientas a los que ya están en esa nave y a los que vienen en la próxima ojalá los podamos recibir en otro nivel de formación general.

¿Los jugadores van y consultan sobre el tema de salud mental, o ustedes tienen que ir a buscarlos?

La estrategia fue comenzar con talleres con la temática de prevención del suicidio, y en esos talleres sale de todo. En esos espacios automáticamente se generan consultas, porque se da la confianza y el espacio. Y fue automática la respuesta. Está instalado que el jugador de fútbol no habla, pero no es así. Si ocurría eso era porque no se habilitaban espacios, porque cuando los tuvieron los jugadores se abrieron. En este proceso, el objetivo es que todos los futbolistas sean como agentes primarios en salud. Eso es trabajar en la prevención para que tengan herramientas básicas para ellos mismos, pero también para otros. Hoy vi que Fulano vino de tal forma, entonces se contactan con los referentes de la Mutual. Y la Mutual está alerta y actúa. Se pueden escapar casos, pero en general todos saben que existe el programa y que son ellos mismos o alguien por ellos se contacta con nosotros. También atendimos a familiares en salud mental y con cursos.

"Hemos logrado desactivar bombas importantes, y eso fue muy valorado por ellos"

¿Lograron reducir los casos graves en estos dos años?

Los agudos y graves siguen existiendo, pero hoy está la respuesta. Hemos logrado desactivar bombas importantes, y eso fue muy valorado por ellos.

¿Los vestuarios tomaron conciencia de lo que implica la salud mental?

Sí, tomaron conciencia, y ahora lanzamos un protocolo de actuación ante ideas de intento de suicidio. Si un jugador conoce que tal persona está expuesto a esa situación hay un protocolo para seguir.

¿Cómo se encara esta temática con aquellos futbolistas que no juegan o circunstancialmente o tienen equipo?

Son los que están en situación más delicada, con la incertidumbre de lo que va a ocurrir con ellos con el año ya empezado. Esto pasa año a año. Hacemos más énfasis en todo esto, en los hábitos saludables, en la importancia de hablar, compartir con otro, tener la escucha atenta, de formarse, de estudiar, de aprovechar este tiempo para capacitarse, de entrenar las habilidades sicológicas, de entrenar la capacidad de controlar la ansiedad, las emociones, de poder manejar el estrés y no hay mejor momento para hacerlo que cuando uno está complicado.

¿Quiénes integran el equipo de trabajo de Más Mutual?

Somos 15 profesionales compuesto por sicólogos, asistente social, educadores. La idea es ampliar el equipo porque queremos empezar a trabajar en las órbitas de formativas y de fútbol infantil, y para eso necesitamos generar recursos. Nuestra idea es que en el mediano y largo plazo los futbolistas mismos llenen los espacios de trabajo dentro del programa. Que los mismos futbolistas sean sicólogos, asistentes, educadores. Por ejemplo, para el bachillerato que empezaron el año pasado 10 futbolistas se capacitaron en tutorías y pueden ser tutores de quienes están estudiando bachillerato y la idea es que ellos empiecen a tomar las riendas para formar a otros.