Finales intensas en OFI: el goleador Berrueta reaccionó contra el juez, a quien tomó del cuello y luego pidió disculpas

Los últimos minutos de la final de ida de la Copa Nacional de selecciones de OFI entre San José y Lavalleja fueron intensos, desde el momento en que Andrés Berrueta marcó el gol del triunfo para la selección serrana.

El delantero fue expulsado por el árbitro Carlos Sotelo debido a que supuestamente insultó a un rival durante el festejo y reaccionó tomando del cuello al juez fernandino.

La tarjeta roja directa le impide a Berrueta jugar la revancha el próximo domingo en Minas y debe esperar el fallo del tribunal de penas para saber cuál es la sanción que le corresponde.

"Me saqué cuando me echó", dijo este lunes el Pelo Berrueta a Referí.

El futbolista de 40 años admitió que no hizo nada antirreglamentario y que solo festejó el gol: "No insulté a ningún rival, como puso el juez en el formulario; además desde donde él estaba no pudo haber escuchado nada".

@OFIUruguay

Final OFI, Copa de Selecciones, San José, Lavalleja.

Berrueta señaló que se acercó a Sotelo y le preguntó por qué lo echaba y el juez no le respondió. "Me miraba con soberbia", indicó. Ahí fue cuando reaccionó de manera intempestiva.

Después, con los ánimos más calmados, reconoció: "Le pedí disculpas porque fue una cagada lo que hice y el que se enoja pierde. Nunca reaccionó así, pero que me echen en la final por hacer un gol, es mucho".

Según la reglamentación de OFI, si el futbolista es expulsado por un tiempo determinado no puede jugar en su equipo (defiende a Lavalleja FC) mientras dure la pena, pero si la sanción es por cantidad de partidos, sí podrá jugar en la liga local.

De acuerdo a lo que se informó a Referí desde Lavalleja, el árbitro no incluyó la "agresión" en el formulario, por lo que puede evitar una sanción a término.