Sanguinetti sobre Astesiano: "No es la primera vez que aparece una banda de coimeros"

El expresidente y líder del Partido Colorado Julio María Sanguinetti dijo que "no es la primera vez que aparece una banda de coimeros" en el Uruguay, en referencia al accionar del exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.

"Tantas veces ha ocurrido que había gente que tramitaba jubilaciones o teléfonos en otros tiempos", afirmó el exmandatario en entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10).

Sanguinetti aclaró que no le quita "trascendencia" y que le "preocupa" todo el caso del excustodio, imputado en setiembre por formar parte de una organización que falsificaba documentos de ciudadanos rusos para que accedieran a documentación uruguaya, e investigado por favores a diversos jerarcas que se revelaron en sus conversaciones por celular, pero aseguró que "está a cargo la Justicia" y que ésta "está funcionando".

Además, aseguró que toda la operativa de la banda que integró Astesiano "había empezado antes de este gobierno". "El único procesado es el cónsul que había empezado en 2013, 2014", indicó, en referencia al excónsul uruguayo en Moscú, Stefano Di Conza, imputado por 14 delitos reiterados de fraude y suposición de Estado Civil vinculados al caso.

Para el expresidente la "espectacularidad del tema" se debe a lo "simbólico" de que parte de los delitos cometidos por Astesiano hayan sido cometidos en Torre Ejecutiva, aunque entiende que los delitos serían los mismos si se hubieran cometido en otro lugar. "Sustantivamente el hecho es el mismo, simbólicamente no", explicó

Consultado sobre si el caso afecta la imagen del país, Sanguinetti dijo: "A veces se tiende a mirar las cosas blanco negro y no es así. El país tiene un gran crédito internacional, lo volvemos a demostrar en esta circunstancia episódica, eso no cambia".

El líder colorado reconoció que "hay un bache" en la institucionalidad con este caso, pero relativizó que situaciones de este tipo suceden en todos los países. "¿En qué país no pasa?", consultó.

"La naturaleza humana, la vida administrativa nos lleva a estos episodios, pero no es blanco o negro, 'se derrumbó todo', no. Es un episodio negativo que en el país no se oculta, que se investiga", declaró Sanguinetti.

Incluso, el exmandatario destacó que el hecho de que un organismo de inteligencia policial haya investigado el accionar de la banda de Astesiano y haya informado a Fiscalía antes que al presidente, y que este haya sido "el primer sorprendido" por el caso, demuestra que "las instituciones funcionan con regularidad".