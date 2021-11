Santiago Urrutia ganó su segunda carrera del año y está cuarto en el Mundial de Turismos

Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) tuvo un fin de semana en el que hubo luces y sombras en el autódromo de Adria, Italia, en el marco de la séptima Fecha del Campeonato Mundial de Turismos FIA-WTCR, ya que en la Carrera 1 de este domingo fue primero, consiguiendo su segunda victoria del año, en tanto que en la Carrera 2, terminó en el puesto 13.

Nuevamente comenzó siendo el mejor del equipo tras los ensayos libres pero en clasificación el equipo optó por dejarlo con el décimo lugar en Q2 y con ello largar desde la pole la Carrera 1.

Carrera 1: gran maniobra para ganar

Desde esa posición inició entonces la competencia pactada a 14 giros con la duda de si el Lynk & Co respondería en la largada ante un problema que se viene arrastrando desde hace dos fechas.

Y si bien en la largada perdió el primer lugar al llegar a la curva 1 ante el argentino Esteban Guerrieri (Honda), al menos pudo colocarse segundo y mantener viva la chance de luchar por la victoria.

No desaprovechó la primera chance que tuvo y antes de cerrarse el primer giro en una maniobra arriesgada, al límite y con toque incluido, Urrutia recuperaba el liderazgo para de ahí en adelante ir expreso hacia su segunda victoria de la temporada tras la alcanzada en la Carrera 2 de Hungría.

Santiago Urrutia celebra en lo más alto del podio en el Gran Premio de Adria, en Italia

Un triunfo que lo colocaba segundo en el campeonato a falta de la siguiente Carrera 2 en la que partía desde el décimo lugar.

Carrera 2: primera vuelta difícil

Iniciada la segunda carrera con Yann Ehrlacher (Lynk & Co) desde la pole, nuevamente el auto no movió bien y la primera vuelta fue fatídica para el uruguayo. Entre las posiciones perdidas y la carambola delante entre las curvas 2 y 3, cerró el primer giro en el 15° puesto para tratar luego de recuperar algo de lo perdido. Fue casi imposible. No pudo ir más allá del 13er. lugar quedando sin poder cerrar el domingo en la zona de puntos fuertes y redondear así una mejor cosecha de unidades. Había potencial para poder terminar entre los 10 la Carrera 2, pero no se pudo dar.

Yann Ehrlacher se impuso con autoridad y dio un paso gigantesco en pro de su segundo título Mundial, que, de lograrlo, será además consecutivo.

La próxima cita del Mundial de Turismos –últimas dos carreras– será en el Autódromo de Sochi, Rusia, el 27 y 28 de noviembre. Seis pilotos llegan con chance a la instancia final, entre ellos, Santiago Urrutia.

Campeonato Mundial de Pilotos:

Yann Ehrlacher (Lynk & Co) 200, Fréderic Vérvisch (Audi) 165, Esteban Guerrieri (Honda) 164, Santiago Urrutia (Lynk & Co) 157, Jean Karl Vernay (Hyundai) 151, Ivan Muller (Lynk & Co) 151, Norbert Michelisz (Hyundai) 134, Thed Bjork (Lynk & Co) 129, Mikel Azcona (Cupra) 124, Gilles Magnus (Audi) 123.