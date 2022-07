Schiappacasse hizo fútbol ante Fénix y dejó una reflexión en sus redes

El delantero Nicolás Schiappacasse, que entrena en Miramar Misiones y se apronta para volver a jugar al fútbol de forma oficial luego de 13 meses, participó de un amistoso ante un equipo de Fénix este jueves.

El atacante de 23 años formó parte del equipo que dirige Martín García, que milita en Segunda división, y que se midió ante los de Capurro.

Schiappacasse jugó por última vez el 19 de mayo de 2021, cuando defendía a Peñarol y se midió ante River Plate de Paraguay por la Copa Sudamericana en Asunción.

Luego sufrió rotura de ligamento cruzado anterior y lateral externo en su rodilla izquierda que lo alejó de las canchas hasta estos días, donde, como informó Referí, se apronta para firmar contrato con Miramar Misiones por 18 meses.

Además, el futbolista con pasado en las selecciones juveniles de Uruguay, que fue contratado por Atlético de Madrdi y cuyo pase actualmente pertenece a Sassuolo de Italia, cumple arresto domiciliario luego de que el pasado 26 de enero fuera detenido portando un arma que llevaba al clásico amistoso que se disputó en Maldonado.

Recibió una condena de 14 meses de prisión, de los cuales cumplió dos y 12 días por la medida cautelar de prisión preventiva que se le dictó cuando fue imputado por los mismos delitos, el 28 de enero.

A partir de principios de abril, cumple seis meses de arresto domiciliario y en aquel momento la Justicia le dio autorización de concurrir a entrenar y jugar en el club El Tanque Sisley.

Luego, debido a que El Tanque tuvo problemas para competir, comenzó a entrenar en Miramar Misiones, donde se apronta para firmar.

Este jueves, el delantero publicó una reflexión en su cuenta de Instagram, además de subir fotos del partido ante Fénix.

“Aprendí que un tropezón no es caída, que todo en la vida vuelve, que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil, que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad, que no se llora a quien no te valora, que por más tropezón, caída u obstáculo o barrera que se te interponga en el camino, el objetivo es levantar cabeza y seguir adelante”, escribió el futbolista.

