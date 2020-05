Se cierra la cosecha de soja y avanzan los negocios en el mercado local

Las ganancias generadas por las compras chinas de soja estadounidense son revertidas por la renovada tensión entre Beijing y Washington, que en los últimos días se centró en la situación en Hong Kong. En tanto, en Uruguay se cierra la cosecha y las necesidades de financiamiento generan más negocios.

En Chicago los futuros de soja llegaron a máximos en dos semanas, gracias a mayores compras chinas. El mercado ve que ese país habría cubierto su demanda de la oleaginosa hasta agosto y que para adelante debería comprar más soja estadounidense. Es difícil conocer los números exactos, aunque es posible que Brasil a partir de julio recorte su oferta exportadora con la competencia de la demanda interna.

Bajo este escenario la soja estadounidense ganó algo de competitividad gracias, además, al retroceso del dólar en Brasil en la última semana. Sin embargo, la política de Beijing sobre Hong Kong generó reacción del gobierno estadounidense.

Y por eso surgen dudas sobre si habrá una escalada entre ambos países que pueda afectar el comercio de soja.

A mediados de la semana hubo reportes sobre que China compró soja brasileña para entrega entre octubre y diciembre, como una forma de cubrirse ante una mayor tensión con Estados Unidos, lo que interrumpió las subas de la oleaginosa en Chicago.

Si las condiciones climáticas se mantienen favorables en Estados Unidos entre junio y julio, será una presión bajista sobre el mercado, porque aseguraría una recomposición de la producción de soja estadounidense.

La realidad en Uruguay

Esta semana se fue cerrando prácticamente la cosecha local de soja con, estimaciones en el mercado entre 2 millones y 2,2 millones de toneladas. En el mercado se vio más movimiento de negocios, sea en precios o en primas contra el futuro de referencia en Chicago. Al cierre de mayo se dan los vencimientos por pagos de insumos y eso puede generar un mayor movimiento de negocios por hacerse de fondos.

Los productores pueden fijar a un precio o con una prima, que es la diferencia entre el valor local y los contratos en Chicago.

Para los negocios con base en acopio las primeras tienen descuento respecto al futuro julio en Chicago de entre US$ 6 y US$ 7 por tonelada.

Hay agricultores que fijan en primas para así conseguir financiamiento, asegurar logística y poder esperar un eventual avance de precios en el mercado estadounidense para cerrar el precio.

En la última semana se vieron negocios directamente con precios base acopio sobre US$ 305 por tonelada o directo a puerto entre US$ 314 y US$ 315 por tonelada.