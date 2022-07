"Se dejó llevar por el impulso": habló el hermano del imputado por torturas al actor argentino de El marginal

Quienes lo conocen, lo tildan como un tipo “a veces calentón” al dueño de la panadería ubicada en Sayago, que el viernes hizo vivir una pesadilla a un actor de 22 años a quien le dio trabajo en su local como ayudante del confitero. Un episodio de esos ocurrió a fines de 2021 cuando el ahora imputado por torturas y privación de libertad discutió con uno de sus seis hermanos: Gabriel Benapres, de 19 años.

El joven no teme en contar que con la “rebeldía de los 16 años” empezó a “torcerse”. Prefería "la joda", las amistades de la calle y del liceo; fueron “malas juntas” –define– que lo llevaron a consumir drogas. Cuando se rehabilitó, la oportunidad se la dio su hermano, propietario de Almacenes Tampico y a quien define como un “líder”. Pero una discusión sobre su futuro, llevó a que el empresario le dijera que al otro día ya no tenía un lugar para él como ayudante de confitería.

Era diciembre de 2021 y la discusión familiar no terminó bien. Fue en esa misma fecha cuando el imputado, de 27 años, viajó a Buenos Aires (Argentina) acompañado de Martín Quiroga y conoció a Gabriel Gerez, quien sería meses más tarde su víctima por torturas y privación de libertad en una panadería de la avenida Sayago y José Caparrós.

En la panadería, casi una semana después del episodio, Gabriel Benapres dice a El Observador que su hermano “se dejó llevar por el impulso” al reclamarle por dinero al joven argentino, a quien le había abierto las puertas de su casa y le había dado una oportunidad laboral. Benapres entiende que Gerez “le falló”.

“A simple vista dicen que mi hermano torturó, pero nadie dice que el pibe le falló”, agrega.

Y lo explica así: “El pibe le robó y él reaccionó así porque robó algo que sale del fruto de su trabajo. Si a mí viene una persona que yo le di confianza, a traicionarme así, a sacarme algo mío, lo mínimo que puedo hacer es irme a las manos con la persona por simple impulso. Mi hermano reaccionó como reaccionó porque le ofreció mucha confianza, la confianza no se regala”.

Gerez, que actuó en la segunda y tercera temporada de la serie de Netflix El marginal, conoció a Quiroga y al ahora imputado (quien es a su vez sobrino político del cantante) al coincidir en la capital argentina mientras grababan una serie para Amazon, que tiene fecha de estreno para después del Mundial de Qatar 2022, tal como informara El Observador el viernes.

Benapres cuenta que cuando tuvo ese desencuentro con su hermano –hoy en prisión preventiva– coincidió con que “se arregló con ese pibe” para darle trabajo y alojamiento. “Con Martín (Quiroga) se fueron para Buenos Aires. Él le comentó y le dio la oportunidad al pibe”, dice.

Confianza y traición

Benapres dice que lo que le ocurrió a su hermano “fue una mala pasada” y que “capaz que reaccionó mal”.

Agrega que “fue algo del momento”. “Es una injusticia que alguien venga a arrebatarte algo que tanto laburaste. Yo tengo la tranquilidad de que esto es pasajero. Él va a aprender del error que cometió. Porque cometió un error, vamos a ser realistas: debería haber hecho una denuncia. Pero se dejó llevar por el impulso y se equivocó. Será que somos familia, pero a mí si me robás yo no te voy a ir a habar; tampoco te voy a ir a matar ni a hacerte lo que pasó. Pero es algo estresante, que se metan con tu trabajo, que atenten contra vos”, opinó.

Gabriel Benapres, hermano del imputado: “Se dejó llevar por el impulso y se equivocó”

Sobre Gerez, apunta: “El pibe falló. Mi hermano es una persona que no es millonaria pero tiene plata, y el pibe se mareó. Le sacó plata. El que siempre hizo faltar cosas fue Gabriel (Gerez)”.

En fiscalía, el imputado aseguró que elle robó $ 200 mil.

La tarde del viernes

La fiscalía investiga a tres hombres por torturas y por privación de libertad contra Gerez, quien fue quemado, maniatado y golpeado por los ahora imputados, asegura el fiscal Rodrigo Morosoli. El autor es el dueño de la panadería, y sus presuntos cómplices son dos de sus amigos más cercanos, supo El Observador.

Eran las 7 de la mañana del viernes cuando el imputado llamó a su habitación al argentino, y le pidió explicaciones sobre la desaparición de una caja donde tenía armas y dinero. Lo interrogó, y ante respuestas que no lo convencieron, lo encerró y lo torturó. La vivienda es un segundo piso en la panadería, y tiene dos habitaciones: en una de ellas se alojaba Gerez desde el 6 de julio pasado, fecha a partir de la que ambos convivieron.

Gabriel Benapres, hermano del imputado: “El pibe falló. Mi hermano es una persona que no es millonaria pero tiene plata, y el pibe se mareó”

Benapres, de 21 años, narra los hechos así: “Convivieron juntos, eran amigos. Jugaban a la play, (tenían) buena onda. No se esperaba eso del pibe. Él conversó con Gabriel (Gerez), luego lo hizo subir y le pidió que ayude a buscar. Conversó. Obviamente se calentó un poco. Y una vez que le sacó el teléfono se dio cuenta de todo (en referencia a un presunto robo)”.

Leonardo Carreño

El imputado tiene negocios en el rubro panaderías y bares

Consultado sobre la caja con armas y dinero que fiscalía asegura como motivo del interrogatorio, Benapres dice, recostado sobre un portón de la fachada de la panadería este jueves: “No tengo ni idea yo, de eso no te sabría decir”.

Un empleo para dos

Gerez, confitero de vocación, abandonó su carrera como actor en Argentina, y optó por instalarse en Montevideo. Pero el puesto donde se le dio lugar, lo ocupaba antes Benapres, quien dice a El Observador que volvió a la panadería luego de la detención de su hermano para colaborar.

“Yo volví acá porque entre la familia somos los primeros en apoyarnos. Hablé con el encargado y le dije: mirá, soy yo el que tengo que estar acá”, expresa.

Consultado por Gerez, dice que no lo conocía pero sabía que le "estaba yendo mal” en su país. “Él es actor, lo qué el dijo fue que iba a venir a Uruguay a ver si mejoraba. Pero si no tenés salida en Argentina, que es un país más grande y con mucha más farándula, televisión; acá menos. Entonces mi hermano le ofreció (trabajo). Le ofreció su casa, mucha confianza, que eso no se regala, eso se gana”.

Con un pensamiento "en frío", Benapres cree que “los dos se equivocaron" y piensa en "el aprendizaje que va a dejar esto".

"No solo para mi hermano —puntualiza—, sino para todos”.