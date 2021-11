"Se entregaron varios aeropuertos a poderosos intereses regionales": la reacción de Cabildo ante decisión del gobierno

La decisión del gobierno de ampliarle hasta 2053 la concesión del Aeropuerto de Carrasco y a su vez otorgarle seis aeropuertos internacionales del interior a Puertas del Sur, la empresa propiedad de Eduardo Eurnekian, no cayó bien en uno de los socios de la coalición. Cabildo Abierto, que no había apoyado la creación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales que ampliaba la posibilidad de extender la concesión de 30 a 50 años, volvió ahora a cuestionar la decisión del gobierno.

"Como dicen los muchachos: otra vez la pelota a la casa de doña María!!! Sucedió lo que advirtió el diputado Sebastián Cal y entre gallos y medias noches se entregaron varios aeropuertos a poderosos intereses regionales", escribió en su cuenta de Twitter el senador, Guillermo Domenech.

En rueda de prensa, agregó que, para él, "se sigue un poco la saga que comenzó con UPM, siguió con el puerto y ahora con los aeropuertos". "Yo en lo personal entiendo que este tipo de contratos tendría que tener la aprobación, por lo menos por el Senado, tendría que participar todo el espectro político porque se compromete el futuro del país por muchísimos años. Discrepamos con la forma que se ha venido procediendo", afirmó.

Cal, que es piloto aviador, ya se había manifestado en contra en el momento de la aprobación de la ley. "Le entregaremos la soberanía de nuestros aeropuertos internacionales por hasta 50 años a una empresa que es dueña de varios más en la región, y que puede hacer una manipulación de costos para beneficiar más a otros aeropuertos que a los locales", aseguró en declaraciones a La Diaria en abril de 2021.

"Dentro de la Red Nacional de Aeropuertos, los únicos dos rentables son Carrasco y Laguna del Sauce. ¿Quién va a ser tan tonto de presentarse a una licitación si las dos terminales rentables ya están concesionadas? Todo esto es para conseguir más años y lo demás no importa. En el Parlamento propuse cambiar los años y darle participación al Poder Legislativo en la decisión sobre una mayor concesión, y me saltaron del FA y el PN; me dijeron: ‘Tenemos las mayorías para votar el proyecto’", había asegurado el diputado.

"Acá hay joda. El Frente Amplio antes de irse del gobierno hace este favor con un proyecto privatizador, y para nuestra sorpresa el Partido Nacional lo apoya, desconociendo las consecuencias", agregó.

Desde el entorno de Manini Ríos dijeron a El Observador que desde el Ejecutivo ya le habían avisado de esta decisión. En la votación del proyecto, el líder de Cabildo Abierto se pronunció en contra y dijo que encerraba "una suerte de privatización. "Entendemos que es excesivo el plazo de 50 años que se establece, entendemos que el proyecto en general encierra una suerte de privatización de aeropuertos internacionales, sin especificar cuáles van a ser", había dicho al momento de la votación

"Seguramente que quien sea concesionario va a optar por aquellos que sean redituables, y aquellos que son redituables, las obras principales de un aeropuerto como la pista, ya están en funcionamiento, por lo que se puede deducir que la inversión a realizar para funcionar esos aeropuertos no es de una magnitud tal que justifique esta extensión. Que indudablemente hay una empresa que ya es la concesionaria de los dos principales aeropuertos y que son los redituables realmente en nuestro país, Carrasco y Laguna del Sauce, esa empresa tiene una posición de privilegio para ser concesionaria de esta red de aeropuertos que crea", señaló en aquel momento.

Posturas cruzadas entre blancos

Mientras que el senador blanco Juan Sartori votó en contra del proyecto y aseguró que el mejor camino hubiera sido recurrir a una licitación, el nacionalista Gustavo Penadés discrepó y dijo que la concesión permitirá "beneficiar" a los aeropuertos nacionales que están fuera de funcionamiento.

"Creo que ese plazo de 50 años es demasiado largo en el mundo y las concesiones de hoy. Fue un voto técnico en contra", dijo Sartori en rueda de prensa al precisar su postura. El senador agregó que un plazo de concesiones a 30 años hubiera dado "certezas" a la inversión y al concesionario al tratarse de un "período de tiempo normal" y adecuado, a su juicio, para pensar en que "si las situaciones cambian, Uruguay pudiera volver a licitar, conseguir mejores condiciones y oportunidades".

Penadés, por su lado, sostuvo que el gobierno "quizás" le podría haber notificado antes a Cabildo Abierto sobre este cambio, aunque aseguró que la iniciativa formaba parte de un proyecto de ley impulsado por el gobierno anterior, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez.

"Es importante entender que para que estos negocios sean rentables es necesario que quien va a hacer la inversión pueda hacerse -por lo menos- de lo invertido", explicó.

El senador valoró la decisión como "trascendente" y expresó que ayudará a mejorar el nivel de tránsito aéreo de los aeropuertos involucrados. "Esta es una apuesta a que empiecen a funcionar", resumió.