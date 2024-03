Se frenó la caída del precio de la soja, pero se desplomó el del trigo

El precio de la tonelada de soja en Chicago subió US$ 2 esta semana y cerró a US$ 426 la tonelada en la posición julio después de 10 semanas –desde la segunda quincena de diciembre–, con bajas semanales que le llevaron a perder unos US$ 75 por tonelada en ese lapso.

El repunte, que deja las cotizaciones al productor en Uruguay en US$ 375 por tonelada, es apenas testimonial y se vio limitado por “la tensión entre la incertidumbre sobre la demanda de importaciones de China y las previsiones de una enorme cosecha de soja en América del Sur”, según la Bolsa de Comercio de Rosario, en Argentina.

La mejora del clima sobre cultivos de soja de segunda en Brasil, donde la cosecha se acerca al 45% de avance, agregan dudas al número final de la zafra, que estaría entre 140 y 150 millones de toneladas.

A un mes de que las cosechadoras entren a las chacras de soja en Uruguay el panorama es positivo en cuanto al potencial de rendimiento y con perspectivas que mejoran con cada lluvia.

En la franja más al sur del país hay una necesidad mayor de agua para no perder kilos en el tramo final, sin embargo, las perspectivas son poco alentadoras en valores: lo que se gana por volumen se pierde por precios.

“Arrancamos la siembra de verano con valores de US$ 450 a US$ 460 por tonelada en la soja y esperábamos estar arriba de US$ 200 en maíz, y ahora estamos en US$ 375 la soja y US$ 150 el maíz”, graficó el productor Gabriel Carballal en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Este será un año que mejorará el margen a quienes hayan hecho uso de opciones y de ventas forward en el mercado de granos, aunque la mayoría de la producción está por ser colocada.

Esto tendrá impacto en los márgenes en caso de que los niveles de valores actuales se mantengan, cosa que parece lo más probable de acuerdo a las estimaciones de las cosechas en Sudamérica y a las perspectivas de siembra en Estados Unidos para la próxima zafra: una ampliación del área de soja y una producción estable en maíz por mejores rendimientos pese a la menor superficie y a las proyecciones bajistas también en trigo.

Para la soja de primera y de segunda temprana se espera una productividad de 2.500 a 2.600 kilos por hectárea y para el maíz se estima un piso de 6.000 kg/ha.

Blasina y Asociados

Los precios futuros de maíz cerraron a la baja el viernes pero con un avance de 3% al cabo de la semana, desde US$ 162 a US$ 167 por tonelada.

Se mantiene en los niveles de valores más bajos desde fines de 2020, presionado por la amplia oferta mundial, tanto en Estados Unidos como en Brasil y Argentina, que han corregido ligeramente a la baja las perspectivas de producción pero que tendrán una cosecha voluminosa, que superará los 180 millones de toneladas.

El precio del maíz en Uruguay se sitúa en US$ 155 por tonelada.

Blasina y Asociados

El trigo se desplomó este viernes en Chicago, cayendo más de 3% el viernes y 2% al cabo de una semana de volatilidad que colocó el precio por tonelada para mayo en US$ 205.

El mercado del trigo –que en Uruguay cotiza entre US$ 183 y US$ 185 la tonelada– sigue enfrentando un entorno de competitividad de Rusia y Ucrania que mueven grandes volúmenes a bajo precio desde los puertos del Mar Negro a pesar de la situación de conflicto.

La cebada cervecera cotiza en el mercado local a US$ 200 la tonelada, la de exportación a US$ 160 y el trigo forrajero a US$ 155.

En Brasil el arroz se estabiliza sobre los US$ 21 por bolsa de 50 kilos con la cosecha ya avanzada y perspectivas de que la producción de Asia y la exportación desde proveedores clave siga siendo limitada en 2024.