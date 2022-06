"Se siente muy mal": Alonso habló con Valverde sobre el episodio de la foto con Lacalle Pou

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, dijo que el volante de la selección, Federico Valverde, está “afectado” por la polémica que se armó debido al episodio por la foto que los jugadores se sacaron junto al presidente Luis Lacalle Pou en la previa del parido ante Panamá por motivo de la entrega del pabellón nacional, el pasado sábado en el Estadio Centenario.

En ese momento, el futbolista explicó que se agachó para acomodarse las medias, lo que para algunos fue interpretado como un gesto para no salir en la foto, lo que abrió un debate con connotaciones políticas. "¿En serio pueden creer que me voy a exponer de esa manera? Estaba moviendo las piernas y me acomodé las medias. Yo juego al fútbol. No interpreten cosas que son ajenas a mí", expresó en Twitter el futbolista.

“A nosotros nos dolió muchísimo”, dijo Alonso sobre el revuelo que generó la situación, al ser consultado al respecto este miércoles en el programa Las cosas en su sitio de radio Sarandí.

Ignacio Alonso y Lacalle Pou en el Centenario

“Conocemos a Fede. Sabemos que no tuvo ningún tipo de intención de faltarle el respeto al presidente y mucho menos al Pabellón Nacional”, agregó el titular de la AUF, quien destacó que el futbolista de Real Madrid “es flor de gurí”.

“De chiquito se dedica a esto, el fútbol es su vida, vive para el fútbol, quiere muchísimo a su país y a su selección. Siendo un gurí como es, porque no podemos perder de vista que es un gurí, generó este volcán por un movimiento que hizo”, agregó.

Alonso señaló que había que “aclararle a la gente” que lo que pasó fue una situación como ha pasado en otros partidos de fútbol, cuando los jugadores se aprontan al momento de cantar el himno, por ejemplo.

Agregó que habló con Valverde al respecto. “Se siente muy mal por esto. Porque ama lo que hace, a la selección, al Uruguay y respeta profundamente a las instituciones, al pabellón nacional y la Presidencia de la República, y a la gente”.

“Está afectado porque es un gurí de buena madera, y estas cosas tienen una repercusión”, agregó.

“Lo importante es destacar que Fede respeta profundamente a la Presidencia de la República, al Pabellón Nacional. No tuvo ningún tipo de intención en sus movimientos naturales previos a un partido, con las interpretaciones que se sacaron creo que maliciosamente”, señaló el presidente de AUF, quien consideró que había que dar por superado el episodio.