Seba Fernández debutó con doblete en la Liga: "Me dolió irme de Nacional; me la venía venir, pero no así"

Sebastián "Papelito" Fernández volvió al fútbol luego de su intempestiva salida de Nacional junto a varios de sus compañeros producida el 30 de diciembre pasado, y lo hizo este domingo a la mañana jugando en la Liga Universitaria para Carrasco Lawn Tennis.

El delantero debutó con dos goles para su equipo que igualmente cayó 3-2 ante La Mennais.

Fernández habló luego de dos meses y medio en una improvisada rueda de prensa tras el encuentro.

Entre otras cosas dijo que le "dolió salir de Nacional". Y añadió: "Me la veía venir, pero no así".

"Pensé que iba a ser al final del campeonato. Estoy agradecido a los hinchas y a todos los que trabajaron en el club", sostuvo Fernández.

Consultado acerca de si seguía los partidos de sus excompañeros con la blusa tricolor, Papelito indicó: "Me cuesta mirar a Nacional, me siento muy raro verlo desde afuera. Muchas veces me busco algo para hacer en el momento del partido, pero también me he juntado con amigos para verlo. Depende del día".

Como dijo la semana pasada su amigo y excompañero Gonzalo "Chory" Castro, entrenan juntos y la intención es conseguir un equipo de Primera división o en otro país, aunque no necesariamente jugar para el mismo club.

"No tengo idea por donde pasa mi futuro. Quiero jugar en un equipo profesional, volver a competir y decidir yo cuando me retiro", expresó el futbolista.

Además, señaló respecto a su futuro: "Que sea un desafío competitivo, porque me gusta jugar para ganar. Voy a elegir un lugar donde me sienta cómodo".

Mirá los dos goles de Sebastián Fernández en su debut en la Liga Universitaria para Carrasco Lawn Tennis: